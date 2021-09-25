【開箱】《魷魚遊戲》 人性醜惡所以人命不值錢？

《魷魚遊戲》講述一班被社會遺棄的人，為了贏取巨額獎金，以性命作賭注。

【明報專訊】影視串流平台Netflix原創劇集《魷魚遊戲》本月17日上架，首周即登上美國甚至全球收視排行榜三甲位置，掀起煲劇熱潮，但在韓國口碑好壞參半，有人讚揚新劇趣味十足，亦能道出人性醜惡；亦有人批評內容抄襲，甚至歧視女性等。無論如何這場「遊戲」的勝利者必定是Netflix。

欠巨債被迫賣命

《魷魚遊戲》講述456個欠債纍纍、窮途末路的男女，獲邀參與一場死亡遊戲，贏家可獨得456億韓圜（約3億港元）獎金，從此擺脫悲慘人生。首集講述中年男子成奇勳（李政宰飾）失業後欠下巨債，妻子帶着女兒改嫁，他只好跟貧病交迫的母親相依為命。某日他在地鐵月台遇上神秘男子（孔劉飾），遞上印有電話號碼的卡片，聲稱參加「魷魚遊戲」便可贏取巨額獎金，令他半信半疑。

為了還債並替母親籌措醫藥費，成奇勳決定冒險一試，卻在遊戲場地重遇兒時鄰居曹尚佑（朴海秀飾），後者自小聰穎，首爾大學畢業後，前途原本一片光明，卻因虧空公款而欠巨債，同樣希望透過玩遊戲搏翻身。他倆在內的456名遊戲玩家，被帶到神秘島嶼後，即獲分配編號，成奇勳與曹尚佑分別是456號及218號，其他玩家包括罹患腦瘤的001號老翁吳一男（吳永壽飾）、067號脫北少女姜曉（鄭浩妍飾）、101號黑幫頭目張德秀（許成泰飾）、199號來自巴基斯坦的非法勞工阿里（Anupam Tripathi飾），以及212號弒父入獄的智英（李瑜美飾）等。

暴露人性陰暗面

比賽以6個回合分勝負，全屬韓國兒童愛玩的傳統遊戲，包括123紅綠燈、分拆糖餅、拔河、彈波子、跳玻璃橋及魷魚遊戲。為了表達現實世界比殺人遊戲更殘酷的主題，第2集講述數百玩家完成首個遊戲後，眼見半數人被殺，感到震驚又難過，以投票決定去留，結果過半數人贊成終止遊戲，主持人守諾讓他們離去。

回到現實世界，驚覺生無可戀，如同活在地獄，最後大部分玩家自投羅網，繼續參與死亡遊戲。玩家為了贏取獎金，爾虞我詐，出賣同伴，暴露人性本惡。此外，每名玩家被淘汰後，獎金就會增加1億韓圜，換句話說，一條人命只值65萬港元？實在值得反思。

兼任《魷魚遊戲》導演及編劇的黃東赫，曾執導《無聲吶喊》、《南漢山城》等話題作品，擅長拍攝人性醜惡一面，例如前者講述老師虐待殘障學生，後者則探討戰爭中軍隊與人民的苦况，《魷魚遊戲》亦大同小異。不過，劇中出現歧視女性、長者和南亞裔人士的橋段，難怪被網民口誅筆伐。

李政宰演技出色

《魷魚遊戲》題材並非新鮮，日本早有《大逃殺》、《今際之國的有栖》等，劇中出現「123紅綠燈」遊戲，被指跟2014年上映的日本片《要聽神明的話》如出一轍，導演黃東赫解釋他在2009年已完成劇本，只因當時未有投資者才被迫擱置。話雖如此，明知跟其他電影「撞橋」而拒絕修改，難免捱批。另外，劇中提到多名富豪付款觀看「魷魚遊戲」當作娛樂，也跟荷李活片《飢餓遊戲》雷同。

《魷魚遊戲》首季9集劇情緊湊，人物格性描繪細緻，更重要的是演員表現出色，為劇集提高可觀性。李政宰與朴海秀演技可謂無懈可擊，前者的戇直跟後者的狡黠，正好形成強烈對比。曾跟導演黃東赫合作的韓星孔劉與李秉憲，畀面客串演出，亦為劇集增添話題度。《魷魚遊戲》以開放式結局，明顯是為開拍第2季鋪路，值得期待。