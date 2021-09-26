高齡媽娜奧美產後復出踏天橋 麥當娜大女殺入時裝界

【明報專訊】前日時裝界十分熱鬧，先是樂壇女首富Rihanna旗下內衣品牌連續第3年舉行混合時裝騷和音樂劇的演出《Savage X Fenty Vol. 3》，在串流平台亞馬遜Prime Video首播；遠在意大利的米蘭時裝周，則有名牌Versace展出明年春夏新裝，邀請到媽媽級模特兒團隊踏上天橋，4個月前才誕女的「黑珍珠」娜奧美金寶（Naomi Campbell）更產後首度演出，加上樂壇天后麥當娜（Madonna）的25歲長女Lourdes，繼本月初Met Gala後再參與時裝界盛事，分外矚目。

Versace的2022春夏時裝展前日在米蘭上演，設計總監Donatella Versace的星級模特兒團隊大部分是媽媽級模特兒，包括為男歌手Zayn Malik誕下一女的美國名模Gigi Hadid，與舊愛、《醉爆伴郎團》畢利谷巴（Bradley Cooper）育有4歲女兒Lea的俄羅斯模特兒伊蓮娜（Irina Shayk），今年3月榮升媽媽的《失蹤罪》女星愛美莉拉塔歌夫斯基（Emily Ratajkowski）等。其中51歲的「黑珍珠」娜奧美金寶今年5月更高齡誕下女兒，相隔4個月即復出模特兒工作。

Versace春夏時裝展另一備受矚目的是英國女歌手Dua Lipa，她獲邀擔任Versace今年秋冬裝的代言人，並且首次以模特兒身分踏上天橋；大會除選用她的《Future Nostalgia》歌曲外，更陪伴Donatella Versace一起謝幕。至於麥當娜的長女Lourdes，本月13日出席紐約大都會藝術博物館舉行的慈善晚宴，她穿著Jeremy Scott設計的Moschino閃粉紅吊帶長裙，毫不介意高舉雙手露出腋毛。事實上她近日頻頻在時裝界露面，似有意成為一分子，9月號《Vogue》雜誌，Lourdes和名模Bella Hadid及Kaia Gerber等，就是封面人物之一，而且主題為「美國世代：改變這行業的模特兒」。曾為Marc Jacobs、施華洛世奇等品牌擔任模特兒的Lourdes表示，「人們以為我是毫無才華的富家女，什麽都有人提供，我不是啊」，Lourdes還聲稱連大學學費都是自己張羅。

麥當娜傳記片看中科倫絲佩芝演出

提起麥當娜，日前她出席演唱會紀錄片《Madame X》首映禮，談及有關其自編自導的自傳電影時，麥當娜稱仍在撰寫劇本階段，還未開始選角；不過她特別提到演出過《小婦人》及《黑寡婦》等片的科倫絲佩芝（Florence Pugh），稱她一定在女主角名單候選之列。據悉科倫絲雖然主力演戲，但不時在YouTube頻道上載翻唱別人的歌片段，歌喉不俗。另外，有傳擁有一頭金色短髮的《黑錢勝地》茱莉亞嘉納（Julia Garner），也是扮演麥當娜的熱門之選。