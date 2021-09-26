《魷魚遊戲》帶挈糖餅運動服熱銷

【明報專訊】影視串流平台Netflix新劇《魷魚遊戲》，近日掀起追看熱潮，連日登上美國、香港等多個國家及地區點播榜冠軍。劇中多款相關產品亦受追捧，在美國網站出售，例如鐵製飯盒售約36美元（約280港元）、糖餅套裝34美元（約265港元）、玩家所穿的T-Shirt則售40美元（約312港元），均比韓國普遍貴幾倍，但不乏人問津。有指李政宰等人所穿的綠色運動服與工作人員穿著的粉紅色服裝與面具，也成為粉絲搶購目標，預計會成為今年萬聖節的熱門造型。

《魷魚遊戲》成為網上熱話，《屍殺朝鮮》男星柳承龍也加入惡搞行列。他在社交媒體Instagram限時動態，將玩家拿到的糖餅圖案改成柳承龍的簽名，又穿上綠色運動服，打開糖餅盒看到複雜的蜘蛛圖案，即露出崩潰表情，十分搞笑。不少網民點讚留言稱希望柳承龍參演第2季。另一方面，對於是否開拍續集，韓媒指Netflix與製作公司仍未有定案，主要視乎編導黃東赫的意向。

《魷魚遊戲》中秋節前在韓國上架，結果大受歡迎，當地中秋節長假期電影票房卻麻麻，5日總入場人次為155.6萬；新片成績亦未如理想，卞耀漢與金武烈合演的《Voice》5日錄得72萬人次，朴正民與潤娥的《奇蹟》則只有34.9萬人次。

文：蘇珮欣