湯告魯斯與《職工7》希莉一年情盡

湯告魯斯（右）與希莉艾維（左）因拍攝《職業特工隊7》而成為一對，被指最近已分手。

【明報專訊】湯告魯斯（Tom Cruise）主演及監製的新片《職業特工隊7》（Mission: Impossible 7）受疫情影響，不但出現超支、延期及工作意外等問題，更拍了足足19個月，直到本月中才煞科。不過劇組朝夕相對，就傳出現年59歲的湯告魯斯情傾片中39歲女拍檔希莉艾維（Hayley Atwell），為了遷就這名拍過《美國隊長》等片的英國女星，湯告魯斯甚至想過定居英倫。事實上今年夏天兩人就過從甚密，曾結伴入場看溫布頓網球賽。

不過隨着《職業特工隊7》拍竣，據英國傳媒報道，兩人已經分手，結束短短一年戀情；有英媒指出這段戀情雖然短暫，但自湯告魯斯2012年與第3任妻子姬蒂荷瑪絲（Katie Holmes）離婚後，已是他這9年來最長久的一段感情關係。

馬斯克甩拖

另一方面，50歲電動車製造商特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk），跟《水行俠》安柏赫特（Amber Heard）分手後，2018年投向33歲加拿大女歌手Grimes的懷抱，兩人去年5月更迎來兒子，不過有指兩人已經分手。馬斯克接受《紐約郵報》Page Six專頁訪問時稱，為了SpaceX的升空計劃及特斯拉的生意，經常要到得州及海外，Grimes的工作則主要留在洛杉磯，兩人仍然相愛，但聚少離多，遂和平「半分手」。