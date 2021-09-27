「試當真」一年爆紅 鐵三角缺一不可 許賢 蘇致豪 以攻代守致勝

【明報專訊】許賢（賢仔）、蘇致豪（豪哥）和游學修去年共同創辦YouTube頻道「試當真」，在網上快速竄紅；10月26日成立一周年，舉行兩場《試當真一週年現場版》，門票亦火速售罄，賢仔和豪哥均猜想不到「試當真」爆紅得那麼快，還可從網上移師九展，面向觀衆演出。拆解他們成功之道，全賴這鐵三角組合，賢仔以熱愛的足球術語「用進攻取代防守」來比喻。不過兩人成功背後也有血淚史，當編劇被導演鬧爆轉數慢，現在回想仍有餘悸。

記者：柯美

攝影：陳釗

同齡28歲的賢仔和豪哥是中學時期波友，一起踢足球和打機而成為好友；二人喜歡創作和拍短劇，2015年加入「CapTV」，無奈只懂拍東西，縱有觀眾，但廣告少，難以為繼，輾轉再開「金剛Crew」，直至去年才和游學修成立「試當真」。賢仔和豪哥坦言沒想過「試當真」竄紅得那麼快，還跳出網上做面向觀衆的演出，豪哥說：「『CapTV』是慢慢上到20幾30萬人觀看，沒想過『試當真』那麼快已有28萬觀看人數，有想過反應好就出T恤和搞見面會。」

營運網台似商台模式

賢仔補充說：「最初目標是10萬；一個頻道，標準有10萬就能夠營運，出奇地未夠一年就有20幾萬，還有廣告，最開心是能夠維生，還有其他發展，舉行實體騷和做音樂。（有否解構過他們為何會走紅？）時勢。（時勢造英雄？）英雄就不夠膽講，過去一兩年疫情關係，大家不能夠出街好鬱悶，加速網上發展。我們在過去幾年都keep住製作網片，所以『試當真』一成立就可以不停整片。過去9個月每星期四五日出片，包括兩條drama片、 一條配音片和一次直播。」

有心水清的網民計過，兩場騷為「試當真」帶來逾500萬元收益；雖然是財路，豪哥表示暫時無意加場，怕分身不暇，他說：「搞騷只是嘗試，我們人手不足，要搞好網台，不可以甩片，今年都不會加場。對我們來說，網台有點似商台模式，DJ有固定節目，但商台會為他們搞騷，亦希望他們在外面有發展，收音機與觀眾接觸最多的平台，一定是最重要的基地，『試當真』亦然。」至於個騷有什麼特別？有份參演的賢仔也所知不多，暫時知會將以前的片，真人版做一次，唱歌、跳舞和棟篤笑，他笑稱：「以游學修的性格，會將掙回來的錢用在製作方面，盡量亂放煙火，令大家不會覺得咁平、咁慳錢。」

分一杯羹還是做大個餅

對於售票方式用新玩法「票價全場劃一 每24小時下降」，由首日（8月9日）開售時的1萬元，翌日降至5000元，每隔24小時都會下調票價，到9月1日的票價為10元。原來這概念來自游學修，賢仔說：「我們都好buy阿修的idea，一來想賺多些，二來可以打擊黃牛，觀眾要買黃牛飛，倒不如跟我們買，讓我們賺埋。我中學讀經濟時，也曾探討炒黃牛這個議題。」

萬物皆有期限，問他們有否擔心YouTuber熱潮減退，在競爭激烈下很快被淘汰？豪哥說：「好難講，我們2015年開始做的時候，已經很多人在做，現在多了主流媒界走入YouTube，大家來分一杯羹，還是做大個餅，我個人傾向做大個餅。YouTuber是趨勢，除非有一日有新玩法，有新的媒體走出來，但我目前想像不到，像當年facebook移民去YouTube都是一瞬間的事，沒得預計。」賢仔覺得社會不穩定，很難計算這個潮流會到何時，所以他們做定兩手準備，多元化發展，搞騷、出歌，不斷尋求突破，「想搞足球隊，我不覺得YouTube可以做一輩子」。豪仔有同感說：「YouTube的政策也經常改變。」

不斷突破變成常態

賢仔形容與豪哥和游學修是缺一不可的鐵三角組合，用足球來比喻，分享「試當真」成功秘訣，「我們3人的組合幾好、幾平衡，我和豪哥不停創作，游學修則搵廣告和合作伙伴，不停有驚喜和火花；用足球賽做比喻，我們用進攻來取代防守，不可以慢慢穩守，攻到對手透不過氣，不能反擊，所以大家見到我們每隔一兩個月就有新突破點，衍生不同東西出來，變成常態才可以生存，雖然困難，但我們keep住做到，要不然就會輸。最深刻是真正出糧畀員工，好奇妙，不過要平衡拍得多片的質素問題，有些片被指太粗製濫造。」豪哥自爆聽過最難聽說話，就是做「金剛Crew」時，網民洗版式留言，題目是「覺唔覺得金剛Crew啲片悶到嘔？」他說：「很多人討論，好深刻，通常悶到一個點就無人睇，其實他們很喜歡這個台，好想一直捧場，但又一直失望，他們那種韌力，好似捧一隊足球一樣，就算降班仍很多死忠。」

當編劇被鬧轉數慢

賢仔與豪哥曾為ViuTV編劇20集《無限斜棟有限公司》，豪哥指第一次做編劇好辛苦，回想這段歲月都會頭痛：「那段時間好誇張，成長得好快，跟導演、編審一齊度橋，一齊捱眼瞓。他們40幾歲，腦筋快過我們，記性好過我們，捱眼瞓是練回來。一個劇前後跟半年時間，現在我們做網台就不可以這樣跑出去，那個劇20集，每集萬幾字，合共處理20幾30萬字文件，每集有四五個版本，有時會被前輩發現攞錯個舊版，鬧爆我們轉數慢，『點解做事冇概念』、『有人覺得你們好醒目』， 這些回憶將來可以出書。」

他們回想起仍有餘悸，卻大開眼界，發現這個世界很多高人，所以要更加謙虛做人，賢仔說：「有幾謙得幾謙。」