首次合作拍戲 毛舜筠讚姜濤Jer努力 帶來驚喜

【明報專訊】毛舜筠（毛姐）與姜濤在新片《阿媽有咗第二個》首次扮演「母子」，二人顯露貪玩本色，拍攝期間不時互相偷拍對方睡姿相上載到社交平台。日前煞科，編導彭秀慧與毛姐、姜濤及一班工作人員，齊齊在街頭開香檳，預祝票房大賣。

毛姐提到片中與MIRROR成員姜濤和柳應廷（Jer）首次合作，覺得是一次特別體會：「戲裏有這兩名新演員演我的『兒子』，是我的福氣。首先他們十分努力做好本分，帶給我很多驚喜；有他們參與，令這戲生色不少。」初登大銀幕的姜濤認為今次經驗難能可貴，他多謝毛姐、彭秀慧、其他前輩及工作人員的照顧，認為整個劇組充滿愛，過程中他很享受和開心。Jer則開心唱歌以外有新嘗試，多謝導演給機會，期待將來接受更多新挑戰。

相隔數年再次執導電影的彭秀慧，除感謝老闆楊受成的支持和信任，能與她一直非常欣賞的毛姐合作，感覺很夢幻，「好感恩得到毛姐信任，大家對演戲是心意互通，偶然觀點不同，也坦白溝通互相尊重。毛姐很專業做足準備，從未見她要在現場看劇本」。彭秀慧引領姜濤和Jer體驗當演員的辛苦，Jer說演一場感情戲比做6場演唱會更辛苦。姜濤要做一些內心演繹可能感不安，但她深信兩人的努力沒有白費。

記者：林蘊兒