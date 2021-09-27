Netflix節目巡禮播足3小時 《艾蜜莉2》12月播《怪奇4》新預告曝光

電影《千萬別抬頭》珍妮花羅倫斯（上圖左）和里安納度狄卡比奧扮演的天文學家，告訴女總統梅麗史翠普（下圖）彗星即將撞向地球。

【明報專訊】全球有2億訂戶的串流平台Netflix，本月25日（周六）宣稱舉行網上粉絲盛會，其實是長達3小時的節目巡禮，除了有獨家內容剪輯、預告片段外，亦公布了部分萬衆期待劇集及電影的上架日期。其中去年大受歡迎的《艾蜜莉在巴黎》落實12月上架，《王冠5》則要等到明年，至於仍未播第2季的《獵魔士》，前晚已宣布會開拍第3季。

「超人」亨利卡維（Henry Cavill）主演的奇幻劇《獵魔士》，將於12月17日播出第2季，前晚Netflix在網上粉絲盛會公布會開拍第3季，顯然對該劇信心十足。剛於本月17日上架的《性愛自修室3》，亦宣布開拍第4季。去年初掀起追看熱潮的罪案紀錄片《養虎為患》第2季，則落實11月17日上架。至於在香港捧場者衆的《王冠》第5季，講述英國王室故事，換上《哈利波特》艾美達史丹頓（Imelda Staunton）飾演英女王伊利沙伯二世，安排明年11月首播，粉絲仍然要耐心多等逾年。

莉莉哥連斯（Lily Collins）主演的《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris），由《色慾都市》製作人戴倫施達（Darren Star）炮製，講述美國女孩到法國工作的點滴及感情生活，加上靚人靚衫靚景，去年播出後大受歡迎，迅即宣布開拍續集。繼日前釋出劇照後，前晚亦公開了最新預告片段，並落實12月22日上架。預告片段中，莉莉扮演的艾蜜莉繼續不斷換靚衫，並身處法國南部，大啖生蠔及參加派對。上集扮演她好友Mindy的Ashley Park亦有現身。

另一Netflix王牌劇集《怪奇物語》，自2019年7月播畢第3季後，粉絲望穿秋水，終等到第4季明年上架，卻依然未有確實日期，前晚推出了新預告「安撫」粉絲。片段中可看到一家四口搬進維多利亞風格的豪宅，卻不斷出現異象，包括燈光一閃一閃，在花園出現已死去的兔子等。之後看到這家庭的子女倒臥大門前，男主人則背對他們。鏡頭一轉，房子空無一人，祖加利（Joe Keery）跟加頓馬達拉素（Gaten Matarazzo）等原有班底闖進房子，看來是要尋找異世界其他出入口。據報道，四口之家的太太及子女遭謀殺後，男主人Victor Creel被關進精神病院，但他稱家人的死是惡魔來報復。看來這新角色的背景，將會在第4季交代，不過預告片段中未見女主角「Eleven」美莉布朗（Millie Bobby Brown）現身。

新角色加盟《柏捷頓家族2》

另一人氣劇《柏捷頓家族：名門韻事》，雖然拍攝第2季期間屢因疫情而停工，但前晚仍能交出特別剪輯的片段；第2季故事集中在Bridgerton家族長子Anthony的婚姻大事，上季他鍾情歌劇女伶Siena，礙於階級與身分數度離合。預告片段中可看到他邂逅新角色、《性愛自修室3》施蒙妮艾斯利（Simone Ashley）扮演的Kate，並有一番爭拗。扮演Anthony的祖拿芬貝利（Jonathan Bailey）和施蒙妮則向粉絲承諾，兩角色在劇中會擦出火花。

《睡魔》預告片曝光

改編自DC漫畫的《睡魔》（Sandman）公開了首條約1分鐘的預告片段，《情迷祖莉亞》男星湯史杜烈治（Tom Sturridge）扮演的Dream，講述他能統治夢境與凡人清醒後所在的世界。12月播出終極結局的《紙房子5》，亦公開了獨家剪輯片段，講述「教授」失蹤後，被困金庫的賊匪商量如何殺出重圍。《黑錢勝地》將迎來最後的第4季，也公開了90秒預告片段。

電影方面，《幻險森林奇航》狄維莊遜（Dwayne Johnson）介紹和「神奇女俠」姬兒加杜（Gal Gadot）及「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）合演的《紅色通緝令》（Red Notice），稱這齣11月12日上架的新片，是Netflix歷來最大規模電影，並公開了最新片段。另外，集合里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、梅麗史翠普（Meryl Streep）、珍妮花羅倫斯（Jennifer Lawrence）等主演的《千萬別抬頭》（Don't Look Up），《沽注一擲》亞當麥奇（Adam Mckay）執導，今年12月24日上架，前晚公開了新片段，講述里安納度扮演的天文學教授與珍妮花發現彗星即將撞向地球，向「梅姨」飾演的女總統報告，卻不受重視。此片還有金像影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）、女歌手Ariana Grande，以及《沙丘瀚戰》添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）等參演，值得留意。