孔劉《寧靜海》12月壓軸登場

【明報專訊】Netflix前晚在網上舉行影迷盛事，韓國方面邀請了Super Junior的希澈及EXO成員Kai擔任主持，《Sweet Home》宋江與《D.P逃兵追緝令》丁海寅當嘉賓。除介紹即將推出的新作，又強調每月均有韓國節目上架。劇集方面，《夫妻的世界》韓韶禧主演的《以吾之名》10月15日推出，接着11月19日有《屍殺列車》延尚昊執導、《燒失樂園》影帝劉亞仁主演的《地獄公使》（前稱《地獄》）。《鬼怪》孔劉與《屍戰朝鮮》裴斗娜合演的太空科幻劇《寧靜海》（前稱《寂靜的大海》），壓軸於12月登場。《解碼追兇》金惠秀主演《少年法庭》及驚慄劇《殭屍校園》，明年1月上架；2月則有少女時代成員徐玄與《特務阿珠媽》李濬榮的愛情劇《解禁男女》首播。

綜藝節目方面，10月1日會推出韓國名廚白鍾元主持的《白鍾元 醉話人生》。11月20日有《和遊記》李勝基、希澈及Kai等人演出的《New World虛擬貨幣爭霸戰》。韓流天王Rain與搞笑藝人盧洪哲合作的《吃貨與阿毛的逍遙遊》，則會於12月上架，還預告韓版《慾罷不能》明年播出。

《地獄公使》公開預告片

前晚Netflix亦公開多個節目預告，當中《地獄公使》講述扮演新興宗教「新真理會」主教的劉亞仁，對着鏡頭預告人類死亡的日子與時間，稱當死亡一刻，來自地獄的「使者」會出現，後者造型像黑色怪物，在大街追着人類，場面恐怖。

文：蘇珮欣