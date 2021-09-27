拒找女友做替身練化妝 張振朗被高海寧嫌無技巧

陳展鵬稱在《童時愛上你》終於不用拍打戲，演出算舒服。（攝影：劉永銳）

高海寧透露多得同劇的糖妹（右）教路，助她紓解皮膚敏感問題。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】高海寧（高Ling）、張振朗首次合作的無綫劇《童時愛上你》已開工，日前拍攝外景，飾演化妝師的張振朗被高Ling彈化妝技巧麻麻，張振朗笑稱沒有找女友楊偲泳練習，無謂害人。視帝陳展鵬最近狂拍3劇掙奶粉錢，自爆有點混淆，差點交錯戲。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

高Ling、張振朗與陳展鵬日前在九龍塘拍外景，劇情講述張振朗飾演的化妝師，在化妝產品活動解決問題，打救高Ling。張振朗表示拍攝時奉旨為高Ling化妝，發現對方真人的皮膚好嫩滑，突然大爆：「高Ling個嘴唇原來真是粉紅色的。」惹人聯想，高Ling忍不住爆笑。問有否向高Ling求教保養「粉紅色」嫩肌心得？張振朗即時語塞，尷尬笑說：「大鑊。」

在旁的高Ling幫手解圍，自爆嫩肌早前曾失守，面頰泛紅出現皮膚敏感，有一星期開工要靠燈光和攝影幫補不足，好彩同劇的糖妹（黃山怡）教路，敷油去紓解發炎問題。

高Ling否認dry爆

問高Ling是不是單身太dry？她說：「不關事，可能捱完30多小時拍攝，欠缺休息，加上吃了不少朱古力、雪糕和薯片道具食物。張振朗又喜歡吃糖，開工經常派糖給我。」

她又爆張振朗化妝基本功麻麻，劇中為她劃眼線都手震，張振朗解釋：「我平時開工，習慣化淡妝，但幫她化完等如冇化，趕不切惡補化妝技術，要找替手拍。（事前冇找女友楊偲泳練化妝？）無謂害人啦。」

堪稱笑點最低藝人

張振朗笑說與高Ling堪稱無綫笑點最低的頭兩名藝人，即使對望也笑餐死。高Ling說：「劇中我一人分演兩角，可能我太投入做8歲智商的彤彤。」提到該劇曾因修改劇本，押後4個月開拍，高Ling認為前後兩個版本各有各好，修改後節奏更加順暢。

張振朗覺得修改版風格很不同，不過跟全新班底合作愉快，還很有口福，同劇的楊卓娜經常帶來自製的酸菜魚、炒年糕、麻辣手撕雞等小菜分享。

陳展鵬同時拍3劇 險交錯戲

陳展鵬佔戲也很重，角色貫穿全劇，有千絲萬縷關係，他說：「寫到我個角色好似十項全能，但幾搞笑、幽默，今次終於不用拍打戲，演出算舒服，但要念好多對白，精神上都幾攰。」

最近他同時兼顧拍網劇《廉政狙擊》和《隱形戰隊》，負荷不少，陳展鵬自爆差點出錯：「幾部劇輪住拍，有時都驚將角色混淆，臨拍前要跟導演溝通，怕眼神不連戲。」

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