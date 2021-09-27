Dear Jane尾場唱《愛的呼喚》 主音Tim「自肥」向太太示愛

【明報專訊】樂隊Dear Jane成軍15年在紅館舉行5場《Dear Jane Pendulum Tour 2021》，前晚圓滿結束。主音黃天翺（Tim）女兒Tanya扮成動畫《魔雪奇緣》的主角Elsa現身，跟母親楊洛婷舉燈牌支持。鍾楚紅亦有捧場，跟粉絲又唱又跳，表現興奮投入。其他到場欣賞的好友包括少爺占、陳凱詠、張天賦及張建聲等。

楊洛婷飛吻回敬

Dear Jane開場時表示尾場要唱爆紅館，全場歌迷起身跟着齊聲和唱，令4子非常感動。Tim除面向女兒和太太所坐位置跪地唱出《2084》及《Let It Go》，又高唱郭富城經典情歌《愛的呼喚》公開向太太示愛，Tim說：「這星期忙做騷，很少回家，希望借大家歡呼聲多謝老婆包容，她要湊兩個小朋友不容易。」楊洛婷向丈夫飛吻回敬。之後Tim遭隊友重提他在第4場唱到「爆呔」趣事，Tim承認當時自知露底，隊友取笑見Tim露「彩蛋」和「龍蛋」。

安歌環節，4子感性表示過去曾經歷開騷只得3個粉絲撐場，這10年累積到一班歌迷的過程並不易，希望大家繼續支持他們，約定20年後在同一地方見面。

完騷後訪問，Tim解釋選唱《愛的呼喚》全為冧太太，他說：「因為首歌好sweet，歌詞信息又好，老婆向來很鍾意郭富城（城城），上次演唱會我有學城城跳舞。開騷前幾日女兒病了，我搬去酒店住，每日靠視像見仔女。知老婆和外母湊兩個小朋友好辛苦，所以送上少少驚喜。」

Jackal跌斷右手忍痛表演

對於被重提「爆呔」尷尬事，Tim自爆孖煙囪是車厘子圖案，隊友繼續揶揄是「牛油果」，又笑稱已為褲加工，怎樣擘腿也沒事。伍漢邦（Jackal）右手戴了護腕套忍痛表演，自爆兩個月前拍MV不慎跌斷右手，有看跌打治療，好彩沒事，完成演出後會到醫院檢查，估計可能要打石膏。

記者：林蘊兒

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