少時前成員Jessica男友 權寧一遭入稟追債逾5000萬

【明報專訊】先後跟鍾欣潼（阿嬌）、韓國女團少女時代前成員鄭秀妍（Jessica）拍拖的Coridel娛樂公司主席兼行政總裁權寧一（Tyler Y Kwon），上周五（24日）遭一間公司入稟高等法院，入稟狀指出，鄭秀妍創辦的時裝品牌Blanc & Eclare的公司欠債，追討約682萬美元債款，即近5313萬港元。

原告為Joy King Enterprise Limited，被告為Tyler Y Kwon。入稟狀指出，時裝品牌Blanc & Eclare所屬的Blanc Group Limited先後於2016年10月及2017年5月，向Spectra SPC借款300萬美元和100萬美元。2019年被告為該兩筆貸款的擔保人。今年8月，原告和Spectra SPC達成貸款轉讓協議。因今年9月10日被告未能清還貸款，故入稟向擔任貸款擔保人的被告追款以及相關利息等。

曾與阿嬌相戀10月

2012年權寧一與阿嬌公開戀情，兩人高調拍拖，阿嬌以「K先生」稱呼對方；權寧一專程到港跟阿嬌見面，他們的戀情只維持了10個月便結束，其後他戀上少女時代前成員Jessica。

【案件編號：HCA 1455/21】

記者：陳家怡