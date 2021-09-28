為音樂劇深度遊港 梁祖堯邵美君難忘參觀義莊百姓廟

【明報專訊】梁祖堯、湯駿業、邵美君和彭秀慧主演的《回憶的香港》音樂劇將於10月6日在九展Star Hall演出7場。是次音樂劇重演會加入疫情內容，為對香港有更深了解，台前幕後參加了本地深度遊團體「活現香港」的tour，走訪不同社區。他們參觀了東華義莊，邵美君說：「義莊一直只係喺電影電視接觸，第一次親身感受，係香港獨有。」

梁祖堯對上環百姓廟特別有感覺，他說：「當時好多單身華人來香港工作，從事低層同高危行業，不少華人客死異鄉。百姓廟就是用來安放異鄉人的遺體同神主牌，同時為一些來港後無處容身的人提供食宿。百姓廟不但對在生還是已故都好關顧，好值得現代人學習。」

透過黄霑曲詞了解香港

另一個tour是有關黄霑的生平，透過黄霑的曲詞進一步了解香港，為加强觀眾的共鳴，音樂劇會有Live band，穿插一些流行廣東歌外，還會演繹一些廣告歌，湯駿業說：「曾幾何時香港人總會電視撈飯，趕返屋企追睇電視劇大結局，《回憶的香港》其中一part會有耳熟能詳的廣告歌，你無刻意去背，但一定會識得跟住唱，絕對係大家嘅經典回憶。有好多黄霑與香港好感動的故事，都值得讓更多人知道。」

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