黃劍文入住隔離營呻慘 駱胤鳴婚後發福似大肚

【明報專訊】黃劍文、駱胤鳴、安俊豪、雷有輝、龔柯允等昨日出席《第九屆微電影「創+作」支援計劃（音樂篇）配對會及微電影製作啟動禮》。黃劍文提到早前因任職空中服務員的朋友感染新冠病毒，被界定為緊密接觸者，要入住竹篙灣隔離營14天，他狂呻隔離日子好慘，並說：「收到消息要入營，好緊張，驚入面接收網路差，趕忙去買電話卡，好多工作都要推遲。這段日子就當休息，但都擔心受感染，每日只能趁洗衫開一開門望外面環境，多謝經理人幫我運送食物，感恩冇事，更珍惜自由空間。」

黃劍文有感近兩年發生很多事，又有朋友和朋友的家人相繼離世，啟發他創作新歌《人間飄浮》，希望帶出珍惜眼前人的信息，他說：「母親在我26歲時離世，慶幸她在生時，有次趁飲大兩杯，向她講『我愛你』，沒有留下遺憾。」

駱胤鳴考慮領養小孩

駱胤鳴婚後發福，惹來懷孕揣測，她笑說：「個個朋友都以為我懷孕，我是有咗……個肚腩。結婚9個月，我和老公一齊肥了10磅，可能經常煮飯，但暫時冇打算減肥。」她笑言母親恨抱孫，經常借煲湯水催她生仔，反而奶奶好開明，由她和老公決定，並說：「這個時勢不敢生，我和老公都似細路，不懂教，又驚生個頂心杉，將來或者考慮領養。」

記者：鍾一虹