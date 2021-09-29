牙醫做藝人 形象大不同 許廷鏗：任《造星IV》導師險爆肝

【明報專訊】許廷鏗（Alfred）昨日到啟德郵輪碼頭為nowTV拍宣傳片，他表示平時要兼顧藝人和牙醫工作，沒太多娛樂，近年在朋友介紹下開始煲劇，追看美劇《Counterpart》講平行時空和間諜，令他有共鳴；因平時打兩份工，都似活在平行時空，病人都覺得他變身牙醫好認真，跟藝人開心的形象大不同，「有想過如果鄭欣宜是我病人，都幾好笑，都可以拍套電影」。他透露之前客串電影快將推出，也希望多嘗試演戲。

似活在平行時空

Alfred今年成為獨立音樂人，將推出第一首歌《佛系人生》，「拍完節目《AH佛真‧惜玩》後獲得靈感」。提到他遲出歌，難追到去年奪「叱咤男歌手金獎」的成績？他說：「現在頒獎禮玩法多元化，不一定因應音樂事業，如去年林二汶攞『我最喜愛女歌手』，可能因她做不同演出；我亦無限定今年要攞獎，只想出到音樂作品。」

最近他以導師身分參與真人騷《全民造星IV》，他笑言拍到差點爆肝：「情緒波動好大，好嬲又勞氣，但感動到喊，好似精神分裂，有次爆喊，花姐就話我『你終於大個喇』，那時我想打她一巴。其實過程真的幾好玩，我同梁祖堯是和諧、相親相愛的組合。」

記者：鍾一虹