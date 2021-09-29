《呂布情傾貂蟬》羅家英任藝術指導 粵劇新貴王志良林穎施獲讚

【明報專訊】由資深傳媒人彭美施擔任出品人、粵劇界新貴王志良與林穎施演出的新編粵劇《呂布情傾貂蟬》，將於12月12日、明年2月26及27日假西九文化區戲曲中心大劇院演出，一共3場。昨日舉行記者會，除出品人、演員、藝術指導羅家英、編劇溫玉瑜出席外，呂良偉、薛家燕、黎瑞恩、黎諾懿、林建明、賈思樂 、謝寧、黎燕珊、劉家豪及梅小青等亦現身捧場。

羅家英（家英哥）今次擔任藝術指導，太太汪明荃則為劇目題字。他說：「我身為藝術指導，不知怎樣指導，因今次是新編粵劇，但很多東西仍然要按傳統排練，不能太過花巧，我們不是拍電影話劇。」家英哥又透露因疫情關係未能返內地拍戲，今年都會留港。

新編粵劇不能太傳統

林穎施表示能飾演四大美人之一的貂蟬感到開心，她透露劇中有12名舞蹈員，已開始一起排練舞蹈，包括扇舞。至於王志良第一場戲就是武打考功架，早前赴杭州學藝，之後返港再接受家英哥指導。問家英哥對他們是否要求很高？他說：「他們的唱做基本功不錯，很易教，不過有些傳統做法要再熟習；古老粵劇較為複雜，但今次是新編，不可以太傳統，正如講述獻美的戲，我們用了京劇演繹，引誘的感覺較強烈，跟原本廣東粵劇完全不同。林穎施做到，她一雙眼很會電人。」

薛家燕與貂蟬有緣

薛家燕在台上稱跟貂蟬很有緣，她8歲開始學粵劇，第一齣學習的劇目便是《貂蟬》，演出時向月敬酒，雖然手震震，但台下仍報以熱烈掌聲，她笑說：「因全場都是來支持我的親戚。」

呂良偉透露已有年半沒返港，在內地拍了六七部電影，本來要繼續開工，但太太楊小娟太掛念香港的家、愛犬和朋友，所以才返港，「返港一個月，每天跟朋友飯敘，與關之琳也吃了四五餐飯。（有否吃肥了？）沒有，反而瘦了5磅，因在內地工作亂吃，回港控制飲食，加上有做運動」。

呂良偉為太太推戲

呂良偉稱活動結束後即到深圳接受隔離，為拍攝工作準備。問他妻兒會否繼續同行？他稱太太會留港，兒子10月中亦要返英國繼續升學，原本他一直在內地工作至農曆新年，但怕太太獨自留港會悶，所以推掉兩部戲，提前在聖誕返港跟太太共度佳節。他透露今次先到深圳拍一部港產片，之後再到橫店拍兩部戲。會否休息享受人生？他說始終有心癮，趁有能力就努力工作。

黎瑞恩不敢演粵劇

黎諾懿表示母親很喜歡看粵劇，小時候會陪母親睇神功戲，曾看過家英哥和阿姐演出。他現時忙於為節目《醫醫，我不想再病了》錄影，明年1月才拍劇，他興奮說：「這幾年都是做綜藝，沒機會拍劇，很期待，題材是小品式愛情故事。」黎瑞恩也喜歡看粵劇，但不敢粉墨登場，因粵劇有很多做手和台詞，驚記得一樣忘記另一樣。她透露完成手頭上的工作會跟子女去泰國旅行，「去兩個月玩番夠本，之前拉篋上郵輪玩已很開心」。黎諾懿說已兩年無拉篋，個篋可能發霉。會否去旅行？他笑說要隔離會死，驚未去旅行已經變了人乾。

記者：柯美

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