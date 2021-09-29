出席梅艷芳紀念展 王丹妮廖子妤戲中喊出真感情

【明報專訊】王丹妮與廖子妤在電影《梅艷芳》中分別飾演梅艷芳（梅姐）與梅愛芳，兩人昨日出席梅艷芳紀念展覽啟動儀式。王丹妮表示展出的3件梅姐生前戰衣，她在電影中都著過，亦感謝梅姐粉絲借出舊唱片、舊相片等珍藏展覽。

王丹妮表示為演好梅姐角色，拍攝前與團隊一起做了很多資料蒐集，不停翻看梅姐演出的電視劇、電影及聽梅姐的歌，還花了半年時間學唱歌跳舞，「每日起碼花6小時上堂，有時覺得自己跳舞不夠好，又加堂再上多兩小時跳舞班。（最欣賞梅姐什麼？）性格，梅姐是女中豪傑，很有義氣，當她想做好一件事，一定會堅持和盡全力做好為止，後來又回饋社會，做很多公益，這些都是對社會和身邊人愛的表現，很值得後輩學習」。

對於獲關錦鵬大讚演得神似，王丹妮表示會虛心受教和努力，很感恩戲中的同輩和前輩演員對她很好，她與廖子妤也演出真感情，很多場喊戲都是忍不住落淚，兩人戲外成為好朋友。問到老公羅孝勇看過電影沒有？王丹妮笑說：「當然未，連我都未看，首映時他就能看到。」

廖子妤表示梅愛芳留下的參考資料相對較少，反而讓她多了發揮空間。她表示現實中都有個很好的妹妹，可將自身經歷和感受投放戲內。

記者：陳釗