《魷魚遊戲》勢成Netflix最高收視劇 《柏捷頓家族》首4周8200萬收看紀錄恐不保

《柏捷頓家族：名門韻事》開播4星期錄得8200萬用戶收看的最高紀錄，可能被《魷魚遊戲》打破。

【明報專訊】韓片《南漢山城》黃東赫編導、《與神同行》李政宰主演的Netflix原創劇《魷魚遊戲》叫好叫座，截至昨日仍然高踞Netflix全球及美國收視冠軍，成為韓劇史上首次。Netflix行政總裁薩蘭多斯（Ted Sarandos）前日出席美國一場會議時，公布旗下劇集及電影的最新收視成績，雖然《魷魚遊戲》播出短短9日，他從走勢推斷，定必打破《怪盜羅蘋》開播4星期錄得7600萬用戶收看的非英語劇最高紀錄，「亦很大機會成為Netflix史上最受歡迎劇集」。

Netflix創辦人黑斯廷斯（Reed Hastings）日前穿著《魷魚遊戲》的綠色運動戲服拍照，迅即成為網絡熱話，反映這齣原創韓劇的影響力，已經席捲全球。從Netflix行政總裁薩蘭多斯前日公布的最新收視數字，更能證實此言非虛。據後者表示：「《魷》劇將會成為Netflix最受歡迎的非英語劇集，比《怪盜羅蘋》厲害得多。」雖然薩蘭多斯未有公布《魷》劇實際收視數據，若以該串流平台慣性以開播4星期、觀眾收看超過兩分鐘當一次計算，屆時它的收看人次應該超越《怪》劇的7600萬。

薩蘭多斯又表示，《柏捷頓家族：名門韻事》目前仍是Netflix最受歡迎劇集，開播4星期的收看人次達8200萬，若以收看時數計算，《柏》劇累計6.25億小時稱冠；換句話說，絕大部分用戶都看完首季8集、每集約60分鐘內容。緊隨其後的是《紙房子》第4季和《怪奇物語》第3季，兩劇播出4星期的用戶收看時數分別為6.19億和5.82億小時。在此計算方式下，《怪盜羅蘋》則十大不入。

《蒙上你的眼》電影收視稱王

原創電影方面，金像影后珊迪娜布洛（Sandra Bullock）監製兼主演的《蒙上你的眼》、「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）演出《驚天營救》，以及麥克華堡（Mark Wahlberg）的《隱俠：地下正義》躋身收視三甲，累計收看時數順序為2.82億、2.31億和1.97億小時。

《魷魚遊戲》大受歡迎，帶挈劇集相關製作公司的股票上升，例如Bucket Studio持有李政宰經理人公司Artist Company的15%股權，自劇集上架後，Bucket Studio股價連日急升，其中兩日升近三成，截至前日為止，已漲翻逾倍；就連跟《魷魚遊戲》無關的大型製作公司如Studio Dragon和SBS電視台，亦受惠於韓劇在海外受熱捧而股價上揚。