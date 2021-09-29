R.Kelly性侵等9罪成 面臨囚終身 明年5•4宣判

【明報專訊】現年54歲的美國R&B男歌手R.Kelly憑一曲《I Believe I Can Fly》紅遍全球，早前被控敲詐勒索、性侵、性販賣、操控賣淫等9項罪名，在紐約布魯克林聯邦法院經過5個星期聆訊，7男5女組成的陪審團周一（27日）宣布所有罪名成立，明年5月4日判刑。根據當地法律，R.Kelly所犯罪行最高可判終身監禁，他聞判後低頭不語，代表律師表明將會上訴。

過去廿多年R.Kelly多次捲入性侵案件，他一直否認指控，加上部分原告人拒絕出庭，令案件不了了之。據報受害者包括已故女歌手Aaliyah，R.Kelly於1994年違法迎娶當時年僅15歲的Aaliyah，婚姻只維持數月，後者於2001年墜機身亡。另有自稱名叫Sonja的證人說，實習時代表電台採訪R.Kelly，沒想到被對方關了至少兩天，其間沒水沒食物，最後更遭性侵。兩年前，紀錄片《Surviving R.Kelly》訪問多名自稱受害者，公開遭R.Kelly性侵過程，其中一人Jerhonda Pace今次亦有出庭作供，她聞判後透過社交媒體表示：「今日，我的聲音終於被全世界聽到了。」