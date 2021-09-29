【開箱】《One the Woman》 李荷妮失憶 改變人生

李荷妮飾演的趙妍珠被誤認是姜美娜，無端入豪門的她，反駁夫家的場面最惹笑。

【明報專訊】韓國電視台SBS、MBC及tvN本月17日各有新劇推出，展開收視大戰，當中包括《奇蹟拍檔》南宮民伙拍《獨酒男女》朴河宣主演MBC台慶劇《黑色太陽》，SBS和tvN分別以《炸雞特攻隊》李荷妮主演的《One the Woman》及《鬼怪》金高恩擔綱的《柔美的細胞小將》迎戰。3劇播出兩周，《One the Woman》收視暫時領先，僅4集已突破雙位數，似乎觀衆較愛此劇的爽快、搞笑，多於沉重、認真的諜戰劇《黑色太陽》。

黑道檢察官車禍後「嫁入」豪門

《One the Woman》描述助長歪風的檢察官趙妍珠（李荷妮飾）車禍後失憶，與她長得一模一樣的豪門媳婦姜美娜亦突然失蹤，趙妍珠被誤認是姜美娜，從此改變人生，踏上跌宕起伏的尋找記憶之路。此劇由《特務阿珠媽》導演崔英勳與新晉編劇金允聯手炮製，香港觀眾可透過「黃Viu」煲劇平台收看。

李荷妮一人分飾兩角是最大賣點，尤其兩角色截然不同，趙妍珠自小在黑社會長大，很會打架，心直口快，個性豪爽，憑出色交際手腕，游走黑白兩道。姜美娜出身豪門，卻是私生女，從不被親友視為家人，還安排「政治婚姻」，嫁到另一富豪家族韓柱集團。可是當韓家知悉她是私生女後，認為再無利用價值，所以終日欺負她，姜美娜不但被奶奶打罵，丈夫韓成雲（宋元錫飾）亦肆無忌憚包二奶，她只能忍辱負重過活。

李荷妮一邊演外向潑辣的趙妍珠，另一邊演內斂深沉的姜美娜，展現超凡演技。劇中趙妍珠被誤認是姜美娜後，個性不變，面對夫家上下冷言冷語不會再忍氣吞聲。有次奶奶徐明元（羅映姬飾）、小姑韓成美（宋勝雅飾）及大嫂許在熙（趙妍熙飾）刻意以英語說她壞話，嘲笑她聽不懂，沒想到趙妍珠不僅用英文駁嘴，還能說流利法語。奶奶為了孤立她，安排聽不懂韓語的越籍傭工在她身邊，沒想到趙妍珠連越南話也會說，嚇得奶奶目瞪口呆。據報奶奶帶頭在趙妍珠面前用英語講壞話的情節，是影射《女王的教室》女星高賢貞，有傳她當年嫁給韓國三星集團高層鄭溶鎮後，遭夫家欺凌，經常在她面前說外語。

《One the Woman》現時播出4集，失憶的趙妍珠踏入韓家後，雖自覺不像豪門出身，但為保命，只好配合「姜美娜」身分，可是她直爽蠱惑的個性不變，經常弄出笑話。此外，以目前劇情發展，趙妍珠與姜美娜不像是單純外貌相似，二人可能有血緣關係，尤其後者是私生女，母親身分不明，趙妍珠則由外婆湊大。二人身分之謎，可能成為往後劇情關鍵。

兩角色身世料成劇情關鍵

除了身世之謎與尋找記憶，此劇還有爭產情節，甚至買兇殺人。韓柱集團長女韓成惠（陳瑞妍飾）被排除在繼承人名單之外，但她沒放棄繼承遺產的目標，所以處心積慮剷除阻礙她的人，預計其陰謀會慢慢被揭開，包括趙妍珠外婆和姜美娜家人之死，以及趙妍珠車禍真相等。

另外，還有韓劇例牌的四角關係；趙妍珠與舊同學及同事安有俊（李根源飾）關係亦師亦友。前者失聯後，安有俊發現自己非常着緊對方，千方百計尋找她的下落。另一方面，姜美娜初戀男友韓勝旭（李相侖飾）的父親本是韓柱集團繼承人，但突然離世，繼承人變成叔叔韓英植（全國煥飾）。父親死後，韓勝旭與母親離開韓家移居美國，並失去了初戀情人姜美娜。今次回到韓國不僅想奪回失去的一切，還會協助趙妍珠恢復記憶。

《One the Woman》收視稱冠，主要是劇種較受歡迎，加上情節簡單易明，觀眾容易投入。李荷妮的搞笑演出也是致勝關鍵，她還兼顧動作場面，出手打低壞人，非常適合家庭觀眾收看。