首輪影評讚好：值得等待 「丹尼爾卡特最佳告別作」

【明報專訊】當《007：生死有時》在倫敦舉行首映禮的同時，美國影評人亦在紐約和洛杉磯先睹為快，該片開畫前夕，首輪影評率先曝光，讚多於彈，大型電影網站IMDb給予8.2分（10分最高），著名影評網「爛番茄」得分更高達9.1，美國影評人Scott Mantz讚揚新片比舊作如《007：鬼影帝國》及《新鐵金剛之量子殺機》更出色，所以「值得等待」；另一影評人Tessa Smith則說新片完全滿足他的需求，「這是丹尼爾卡特的最佳告別作，但相比之下，我更愛雷米馬力」；英國《衛報》及《電訊報》均給予5星好評。

預計首周末收7億港元

另外，有看了試片的美媒表示，最好重溫上集《007：鬼影帝國》才入場；又有影評大讚「邦女郎」安娜迪艾瑪絲（Ana De Armas）十分搶鏡，不過戲分不多，期待她未來能再次參演《007》。

《007：生死有時》今日起在全球超過50個國家及地區，包括英國、香港、韓國、巴西及日本等陸續開畫，美國延至10月8日上映，內地最遲等到10月29日。據美媒估計，此片首周末全球票房可收9000萬美元（約7億港元），雖然跟前作如2015年推出《007：鬼影帝國》的1.23億美元（約9.5億港元）開畫成績有一段距離，但在疫情陰霾下若能達此數字，已相當理想。