與陳家樂有親熱戲 曾樂彤演新一代「阿寶」

【明報專訊】陳家樂、曾樂彤、馬思惠及導演葉念琛等昨日出席新片《分手專家》煞科儀式；曾樂彤首次擔正女主角，飾演新一代「阿寶」。過往葉念琛不時把女主角取名「阿寶」，鄧麗欣演得最多，劉心悠和佘詩曼等也扮演過。曾樂彤不擔心外間將她跟以往的「阿寶」比較，雖然有看過以往「阿寶」的電影，但沒刻意鑽研，拍攝時跟導演所說去做。她飾演分手專家，最後會有報應。曾樂彤又感恩可跟師兄陳家樂合作，自言出道時已想邀請對方拍MV，最後因天氣問題未能成事。

二人片中可有親熱戲？陳家樂笑言：「小量，拍得葉導演的戲很難沒有親熱、情慾戲，但情慾方面交給阿Bob（林盛斌）同七師傅（七仙羽）。」他又說本來懇求導演給他機會演男版阿寶，但不成功，導演說阿寶只能是女生。他今次角色很重心計且機關算盡，希望能帶給觀眾「估你唔到」的感覺。

馬思惠連摑陳家樂5巴

馬思惠戲中飾演辣妹，為錢可以六親不認，她說跟其本人有點出入，不過性格相似，屬開朗型。今次是她第2次拍戲，要以全廣東話演出則屬首次，所以有點擔心。她自言是順德人，說話有少少口音。戲中有掌摑陳家樂的戲分，馬思惠表示拍前很緊張，難免有NG：「一共打了師兄5巴掌，打到他的臉有少少紅。不過師兄叫我落力打，否則拍得不好還要捱落去，更辛苦。」

記者：陳釗