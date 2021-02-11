呂爵安不信MIRROR被港台抵制 陳卓賢做好榜樣令「鏡粉」家長改觀

【明報專訊】MIRROR成員陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）昨日各自出席活動搵真銀，Ian現身電動跑車發布會；Edan與魏浚笙（Jeffrey）拍住上亮相品牌期間限定店開幕。Ian將於12月與姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）等舉行兩場演唱會，有傳自稱「名校家長」要求MIRROR取消演唱，免學生花錢買黃牛票。Ian明白家長擔心子女，MIRROR會努力做好榜樣，絕不鼓勵炒風。有指港台疑抵制MIRROR令歌曲播放率低，Edan認為應該沒有這回事，可能大家對音樂的品味不一樣。

記者：柯美

攝影：劉永銳

屬車迷的Ian最喜歡有速度感的跑車，直認看中現場價值200萬的電動車，他說：「要努力掙錢先買到，夢想擁有不同款汽車，希望有日夢想成真，目前得一架車代步。」

MIRROR成員日前捧場看姜濤與柳應廷（Jer）演出的《拉闊音樂會》，獨欠Ian，他解釋當日有工作，都好想去睇，事後在網上重溫，很開心姜濤唱他的歌《DWBF》，大讚對方唱得好好，舞蹈跟他的完全不同。

心痛粉絲捱貴飛

MIRORR其中6名成員於12月舉行演唱會，有傳自稱「名校家長」擔心子女花錢買黃牛票，反對MIRROR開演唱會；演唱會剛宣布加場，合共兩場。Ian稱由主辦機構決定，並說：「明白家長着緊子女，以前我爸爸都叫我少啲打機，明白為人父母緊張小朋友，想他們專心學業。如果要令父母覺得子女不是浪費時間追星，我們就要做個好榜樣，看到我們努力做好每件工作去追夢，用我們的精神啟發年輕人。」

演唱會門票掀炒風，Ian亦感心痛，他說：「觀眾都想到現場欣賞喜歡的歌手演出，我作為表演者，見到粉絲花那麼多錢買飛入場，會不開心和心痛，最好有網上直播，讓買不到飛和身在外地的粉絲都睇到。」更強調不鼓勵粉絲買黃牛飛。

Edan吸男粉絲

Edan在另一活動上，被一名男粉絲不停叫他的名字。問到是否拍完劇集《大叔的愛》多了男粉絲？Edan稱沒有特別留意，有男粉絲鍾意他的才藝，證明他不止得個軀殼。他更拖同場的Jeffrey落水，稱對方也有不少男粉絲。

Edan不及Jeffrey健碩

健碩不少的Jeffrey表示為新劇勤做健身及游水，一星期做5日健身。Edan也有健身，自誇都很健碩，但不及Jeffery，他說：「拍劇集《I.SWIM》要游水，赤裸上身不能不操肌，拍游泳場口好辛苦，連續拍幾日，每日由早浸在水中到凌晨。」Jeffrey認同：「長時間浸在水中搞到頭痛。」提到隊友Anson Lo拍內褲廣告，Edan稱Anson Lo在廣告中較平時健碩，他看到也嘩然：「好大隻、好犀利。」

平常心爭新人獎

對於有指港台疑抵制MIRROR令歌曲播放率低，Edan認為應該沒有這回事，可能大家對音樂的品味不一樣。他沒留意MIRROR成員歌曲有否上榜，只盡力做自己喜歡的音樂。對於問鼎今年樂壇新人獎，Edan說：「沒想太多，平常心，出歌不是為攞獎，最重要有人喜歡我的歌。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com