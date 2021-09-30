伙鄧建明開騷 夏韶聲預告場館變太空

鄧建明（左）自稱是夏韶聲（右）的小粉絲，可與偶像開騷難能可貴。（攝影/記者：陳釗）

【明報專訊】夏韶聲（Danny Summer）和鄧建明（Joey Tang）昨日為11月13日在九展舉行的演唱會舉行記者會。Joey表示上次太極演唱會，邀請Danny擔任嘉賓，二人當時談到外星人來了地球的話題，從而引申想舉行一個概念騷。

與Danny相識41年的Joey說：「我十六七歲時已被Danny選中當他和音，他亦是第一個找我當專業樂手的人，當時真的很開心。」兩人訪問期間你一言我一語相當合拍，可會考慮在演唱會加插棟篤笑環節？Joey開玩笑說：「ok喎，我度一度。」

他們透露演唱會主題為「離開」和「抵達」兩部分，負責「離開」的Joey表示因疫情關係，已一年半無見過在澳洲的兒子，他的部分會多一點離別的歌，希望憑歌幫大家抒發一下，這兩年見不到家人的情感。

Danny稱在演唱會上不用說話，因故事都寫在他的歌詞裏，而且今次與LED公司合作，屆時觀眾在場內180度都會看到影像，影像會跟隨歌曲變化，呈現一個太空視覺效果的演唱會，他說：「這也是我們不選在紅館舉行的其中一個原因，我們在紅館開騷太多次，攞期又不易，而且不能掛LED屏幕。」

記者：陳釗