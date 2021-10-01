無想過有資格爭樂壇新人獎 16歲炎明熹對愛情有幻想

【明報專訊】由追夢到奪冠再擁有屬於自己的歌曲，年僅16歲的炎明熹在過去一年，從素人搖身一變成為傳奇新星；首次出歌便挑戰情歌，從未戀愛過的炎明熹自爆有少女幻想，3歲已經好花心，喜歡靚仔，12歲就恨拍拖，現在追求一瞬間的感覺，期待他的出現！強勢闖樂壇的她對爭奪新人獎抱住順其自然心態，目標只想唱好歌，希望有一天做到「行走中的CD」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

炎明熹（Gigi）年紀輕輕便擁有首支個人單曲，當然是開心事，歌曲《真話的清高》圍繞愛情，講述關係要靠信任維繫，否則不能長久和快樂。仍處於少女階段的Gigi，自爆對愛情有幻想，她說：「我三四歲時已勁花心，跟親戚朋友去玩，見到靚仔哥哥照顧我，感覺好好，好自然就會黐住他們。讀小六時開始學唱歌，就對戀愛有幻想，回望小時候的想法好膚淺和幼稚，現在我喜歡孝順和有魅力的男生，是一瞬間的感覺！但愛情暫時對我來講好遙遠，觸摸不到。」

心中愛情畫面是粉紅色泡泡

Gigi表示現在對愛情沒想太多，會順其自然，等將來遇到再算，腦海裏只會用暖色與冷色區分甜蜜和分手關係，在她心中的愛情畫面是粉紅色的泡泡。求學中的她有否遇到追求者？她笑說：「我讀女校，所以無遇到這些事情，平時跟女同學討論男生話題，我都是話題終結者。我性格內向，在愛情方面，應是比較被動的一方，除非遇到令我心動的人。」Gigi表示未嘗過戀愛滋味，收到《真話的清高》歌詞都不明白內容，所以心情緊張，多得監製、填詞人和歌唱老師講解故事，教她如何投入感情、演繹高音，錄了兩日就完成，又自爆唱歌前有吃東西習慣，不能太餓或太飽，平時也會隨身帶備蜂蜜水養聲。至於早前拍首個MV，Gigi對此感到新奇，跟導演的指導做，從中學到不少，為稍後拍劇做熱身。

平時做回王佳恩 沒偶像包袱

Gigi近一年的人生改變大，她自覺適應力強，開心得到大眾關注，感覺到人情味圍繞自己，她鬼馬說：「市民不會逼我影相，都是好友善的邀請，感覺好親切，我著校服、紮馬尾返學，街坊都認得我的標誌髮型，跟我打招呼，想不到連我放假戴帽，以為無人認得，原來都能認出我，好勁呀，激死我喇！」她稱日常生活沒偶像包袱，會做回王佳恩（炎明熹原名），經常進入「遊魂」狀態：「有時以炎明熹身分工作，會遇上休息不夠，但又怕拍攝效果不好，就會提自己要精神。」

自認笑點低 踏舞台自然變酷

談到她台上形象酷爆，台下是個常掛着笑容的少女，Gigi笑說：「我收過粉絲信，說我『呢條女好寸，無乜大不了』，後來睇到我做商演，發現我經常笑，就被我融化了。我都不知點解，一踏上台感覺就到，自己好少在台上跳跳紮，可能我認為尊重舞台就要嚴肅，自然變酷了。我都學習緊，帶不同感覺給觀眾，之前聲夢演唱會，跟3個女隊友跳唱少女歌，都盡量微笑，但不知觀眾有沒有感受到；我平時在家都有對鏡練笑，笑到僵硬。其實我平時都好喜歡笑，笑點好低，有時會搞爛gag，仲試過逗到酷爆的蓮姐（林君蓮）笑，好大成功感。」

要向師姐菊梓喬谷婭溦學習

處女作《真話的清高》有不錯成績，MV目前有逾63萬點擊，Gigi表示滿意，跟團隊感鼓舞，又自爆會去睇網民留言，但不會因別人讚美而自滿，就算遇到負評都只會不開心一陣，因她健忘兼百毒不侵。對於爭奪樂壇新人獎可有信心？她笑言沒想過原來唱一首歌便有資格爭新人獎，對此順其自然。網民稱她音樂成績超越師姐菊梓喬、谷婭溦？Gigi謙虛說：「無呢件事，師姐始終是師姐，她們充滿經驗，但我只在起步階段，不會叻過她們，反而應該要向她們學習。」對於被讚唱歌如「行走中的CD」，Gigi表示受之有愧：「首次現場演繹新歌表現麻麻，不過我目標是唱得更好，希望有一天真的做到。」

髮型：Bluedy Wong @Base 8 salon

化妝：King Yip @KingsMakeup

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