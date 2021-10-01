《廉政狙擊》煞科 王浩信期待開續集 黃宗澤讚蔡思貝轉數快

【明報專訊】黃宗澤、吳卓羲、王浩信、陳展鵬、黃智賢及蔡思貝拍邵氏網劇《廉政狙擊》近4個月，日前在油塘拍煞科戲，之後一眾演員跟邵氏高層樂易玲、導演黃國強開香檳慶祝，各人期待再拍續集。

吳卓羲黃宗澤友情升級

黃宗澤與吳卓羲合作無間，今次拍《廉政狙擊》令他們的友情再進一步，一見面就雞啄唔斷。兩人被問會否不捨得對方？吳卓羲笑言：「點都要分開吓，之後各有各忙，但相信好快會再見面。」黃宗澤稱跟吳卓羲以前在無綫合作不多，外闖後反而多了合作機會。黃宗澤表示亦跟蔡思貝友情激增，大讚對方轉數快：「有時對稿時突然有新想法，她可以立即接得到。」蔡思貝得悉黃宗澤讚賞感開心，坦言初次跟對方合作拍劇有點緊張，對着他會怕醜，經過數月磨合後，大家默契愈來愈好，很有火花。要多謝黃宗澤，希望很快再合作。

王浩信開心與兩名師兄黃宗澤及吳卓羲合作，劇情講他們跟胡定欣、黃智雯從小一起長大，大家都認識很久，拍攝時巳很有默契及火花，他們5人之間的化學作用，會是這劇其中一個賣點。他期待劇集快點播出，5人可以再合作，更希望續集可以開到第10季。黃智賢演大反派，與吳卓羲有不少「父子」感情戲，他笑言今後會很掛住吳卓羲，希望下次合作能拉近彼此距離，演兄弟情。

娛樂組