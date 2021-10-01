與無綫未完約 張明偉自嘲「融雪」明告別《愛．回家》

【明報專訊】張明偉與栢天男昨日出席護膚品牌開幕活動。張明偉在無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演佐治（George）獲不少觀眾喜愛，但他早前突然宣布離開該劇，並暗示離巢。他事後稱無綫突然不讓他出席宣傳活動，估計與他曾到元朗信義中學門外自彈自唱Dear Jane歌曲《銀河修理員》、為記大過學生打氣有關。張明偉昨日表現輕鬆，他透露未正式離開無綫，還有數月合約，現時客戶透過社交平台直接聯絡他。提到傳遭無綫「雪藏」？他笑說：「心情很特別，好像從雪櫃出來融雪，大家見我這日都跳跳紮。」

張明偉表示有其他公司向他招手，但與無綫仍有合約在身，暫時未能透露，「其實都只是打個招呼，屋企人很支持我每個決定，但我未知是否外闖，聽候公司發落，始終演員很被動，未來會發生什麼事無人知」。張明偉透露明日（周六）會播出他在《愛》劇的最後戲分，叫大家拭目以待。

問到未來發展方向？張明偉表示會專注發展音樂事業及其樂隊Charming Way，平時唱開英文歌，會順應網民意見創作廣東歌，他說：「我填英文詞較在行，但中文詞真的要找人幫手。（是否準備出歌角逐樂壇新人獎？）我就是這樣想，所以這段時間要在『雪櫃』埋頭苦幹作歌。」

栢天男首次吊威也嗌好玩

栢天男透露剛完成電影拍攝，正拍另一部以追捕、偵探為題材的新戲，有場戲要從5樓跳下來，獻上人生第一次吊威也，「不是很驚，當時為拍攝不同角度跳了五六次，有少少受傷，因初時膽怯，第一次吊威也又不識用力，落地時不小心扭一扭膝頭，不過很小事，捽了跌打酒已好番，吊完威也還覺得很好玩，是另一樣挑戰」。他將為ViuTV新劇《冥冥之中》宣傳，是他首次在電視劇擔正，與劉心悠、郭羨妮及潘燦良合作。他表示劇中有5個平行時空，要連戲和跟足場口不易，是演過最複雜的角色，很大挑戰。

記者：陳釗