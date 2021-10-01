亞視數碼媒體將清盤 亞姐冠軍陳美儀︰不擔心受影響

【明報專訊】以OTT網絡電視方式營運的亞洲電視數碼媒體有限公司，早前遭兩間公司申請清盤，日前於高等法院進行聆訊。亞視方面不反對清盤，卻因債權人未準備好在政府憲報及中英文報章刊登清盤呈請書，故法庭批准押後至10月27日再訊，預計屆時正式頒布清盤令。

亞視稱不影響發展媒體業務

亞視對事件發出聲明，內容如下：「亞洲電視控股有限公司將對集團旗下的媒體業務進行重組，並將加大投放，發展媒體業務板塊。集團旗下亞洲電視數碼媒體有限公司的狀况，並不影響集團整體媒體業務的發展。集團將一如以往，全力支持亞洲電視品牌的發展，並致力為全球華人社會帶來全面而多元的媒體平台及優質的娛樂節目。」

「公司如大家庭一樣好warm」

3名出爐香港區亞姐冠軍陳美儀、亞軍袁群有及季軍梁欣娟昨日表示不清楚有關報道，但異口同聲說不擔心公司營運情况受影響，有信心高層會作出適當處理。雖然她們暫未收到獎品，但不會主動追討，因亞姐歷史悠久，承諾送出的獎品不怕收不到。問有否向高層陳偉傑了解公司目前情况？陳美儀說：「沒有問，因為一直很信任公司，管理層有什麼都會公布，大家保持密切溝通，就如一個大家庭一樣好warm！」

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