Anson Lo伙AK爆肌銷內褲 粉絲排隊搶購 「前夫」受惠

【明報專訊】MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）與江生（Anson Kong、AK）齊齊赤膊上陣，騷肌及展示內褲邊為時尚品牌擔任代言人，廣告未正式推出已引起粉絲哄動，看着照片中兩名Anson的健碩身形嘩聲四起。昨日兩人的大型宣傳海報在指定專門店貼出，大批粉絲一早前往打卡，並購買產品希望取得Anson Lo專屬用色手帶禮物。不少鏡粉「前夫」們受惠，有「前夫」笑言被老婆掉棄所有內褲，要他著Anson Lo或AK的代言內褲。

記者：鍾偉茵

Anson Lo與AK的爆肌廣告相前晚正式曝光，他們各自在社交平台曬多張黑白及彩色照，相中他們大曬胸肌及腹肌，不少圈中好友都留言讚賞。林二汶讚Anson Lo：「呢個堅係勁。」吳業坤說看完Anson Lo的肌肉照後忍唔住留言；Super Girls成員吳嘉禧（Cheronna）笑言AK晚上甫這些性感相，叫她點瞓得着。張紋嘉則笑說︰「姐𠵱家望住屋企嗰個，同你落差太大了！」

大批粉絲到專門店打卡

品牌昨日在社交平台上載兩人的宣傳片；片中Anson Lo先展示其最拿手的連串跳舞動作，然後騷出一身肌肉；AK不但除外套騷肌，還將牛仔褲掉落地，見到他赤腳在旁邊行過，不少粉絲留言讚好型，看到心跳加速。品牌透露多個指定專門店貼出Anson Lo與AK的廣告相，吸引大批粉絲前往打卡，還排隊購物滿指定金額，希望能獲得Anson Lo的專屬用色手帶禮品。據稱有人將手帶在網上炒賣，開價5000元。

記者走訪中環ifc及銅鑼灣時代廣場的品牌專門店，都有很多鏡粉到場在廣告相前打卡，有家長帶同子女，亦有鏡粉的男友抱着愛犬前來；現場有人龍排隊攞籌入內購物。

鏡粉「前夫」在facebook成立的「我老婆嫁左畀Mirror導致婚姻破裂關注組」，有「前夫」說老婆看到Anson Lo的內褲廣告相後，叫他將內褲全掉棄，要大量購入偶像代言產品。另一名「前夫」笑言身形肥胖，買內褲不會送腹肌。另一「前夫」則展示多條內褲，說老婆要他做模特兒逐條試。