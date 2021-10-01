《梅艷芳》重現昔日香港景色 導演梁樂民︰貴到想放棄

【明報專訊】傳記式電影《梅艷芳》紀念已故樂壇百變天后梅艷芳，將於11月12日上映，片中由王丹妮扮演梅艷芳，劉俊謙與廖子妤分別飾演張國榮、梅愛芳。電影公司昨日發布一條製作特輯短片，解構幕後工作人員花盡心思、如何將1960至1970年代的建築物，包括荔園、尖東海旁、利舞台、妙麗百貨公司等重現觀眾眼前。

導演兼編劇梁樂民表示這部傳記電影開支很大，幸獲老闆支持。他稱該片以敘述手法處理，過程中沒辦法考究每個街道招牌是否合乎歷史，但會把最主要的招牌還原，其他亦會盡量跟足，希望將那個時代的感覺呈現出來。梁樂民又提到尖東海旁的場景，原來只剩下新世界建築物不用處理後期製作，他承認有一刻想放棄不拍，「那麼貴，不如不拍了，但大家都來勸我，千萬不要放棄，就連電腦特技最複雜的部分，他們都說『我們最有感覺，不要放棄這些場景，我們要整呀』，我也感謝大家，在我軟弱時反過來鼓勵我」。他表示香港是一個變化急速的城市，如能在戲院再感受到昔日的香港，對未經歷過的觀眾來說，可能會驚嘆原來當年的香港是這樣子的，他覺得這是電影人其中一個責任。

娛樂組