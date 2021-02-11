【開箱】《007：生死有時》英雄無淚 丹尼爾卡特的完美謝幕

蕾雅絲端（左）跟丹尼爾卡特（右）的感情戲是全片焦點，甚至比動作場面更撼動人心。

【明報專訊】由2006年《新鐵金剛智破皇家賭場》開始，英國男星丹尼爾卡特（Daniel Craig）第5次也是最後一次扮演占士邦的新片《007：生死有時》（No Time To Die），象徵這個橫跨15年的電影旅程，終於來到曲終人散的時候。新片宣傳標語是#NoTimeToSpoilers，要求觀眾切勿劇透，然而中文片名早已泄露天機：生死有時，英雄無淚。

一連5集圓滿結束

《007：生死有時》是鐵金剛電影系列第25集，過去無論是辛康納利（Sean Connery）抑或皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）飾演歷代占士邦，每齣電影都是獨立成篇，「邦女郎」亦不過是一夜情的代名詞。

直至丹尼爾卡特接棒後，這個傳統終於改變，《新鐵金剛智破皇家賭場》與《新鐵金剛之量子殺機》道出占士邦成為超級特務的源起，《新鐵金剛：智破天凶城》揭露他的身世秘密，《007：鬼影帝國》跟《007：生死有時》更是一脈相承，為他的精彩人生畫上句號，令到整個系列變得圓滿。

為了適應時代轉變，丹尼爾卡特不再扮演風流特務，邦女郎亦非用完即棄的陪襯品，無論是已故前度Vesper Lynd（伊娃格蓮飾）抑或現任女友Madeleine（蕾雅絲端飾），都是占士邦一生最愛，令他由殺人機器，變得有血有肉，故事亦更具人性。

簡單任務重大陰謀

《007：生死有時》片長164分鐘，幾乎毫無冷場，證明《無境之獸》導演福永丞次（Cary Joji Fukunaga）駕馭能力十足。新片延續上集劇情，講述占士邦成功捉拿魔鬼黨首領Blofeld（基斯杜夫華斯飾）後，決定隱姓埋名，偕Madeleine在意大利南部遊山玩水，可惜好景不常，神秘殺手掩至，他認定女友泄露行蹤，於是忍痛分手。

5年之後，占士邦重出江湖，受特工好友委託到古巴拯救被綁架科學家的簡單任務，結果發現事件背後，竟然隱藏重大陰謀，不單跟他隸屬組織MI6有關，更涉及全球特務甚至百萬無辜民眾性命。

幕後黑手正是扮演奸角Safin的金像影帝雷米馬力（Rami Malek），他的來歷神秘，更與Madeleine早有淵源，令到占士邦跟她的關係，變得更加複雜，加上Blofeld推波助瀾，終令二人感情，陷入無法挽救的境地，難免令人唏噓。值得一提的是，雷米馬力雖然出鏡不多，但舉手投足充滿致命魅力，堪稱影帝級演技示範。

在最光輝一刻落幕

《007：生死有時》的主旨是信任和背叛，就像是一個硬幣的兩面，也是占士邦跟Madeleine的感情寫照。另一命題是英雄遲暮，《Marvel隊長》黑人女星拉莎娜連治（Lashana Lynch）扮演「女版007」，一出場即嘲諷占士邦「過氣」；雷米馬力扮演Safin亦認定他無復當年之勇。為了配合劇情，全片不少燈光及環境，都刻意營造「黃昏」色調，感覺黑暗將至，叫人心下一沉。

為免影響觀影心情，結局在此不贅（#NoTimeToSpoilers），然而新片充斥回憶和致敬元素，例如丹尼爾卡特曾在《新鐵金剛智破皇家賭場》穿著的藍色泳褲、他愛喝的馬天尼雞尾酒（搖勻但不要攪拌）、Hans Zimmer的經典配樂等一一重現眼前，心知到了告別的時候，就讓他在最光輝一刻落幕，倒也無悔。