泳兒願為男友下廚慶生 菊梓喬大讚吳卓羲唱歌好聽

【明報專訊】蘇永康、泳兒及菊梓喬昨晚為《香港同胞慶祝中華人民共和國成立七十二周年文藝晚會》演出。泳兒穿飄逸長裙現身，演出時踩到裙尾差點跌倒，幸有驚無險。她說很久沒著得這麼斯文，一時未能適應做斯文人。她最近工作忙，男友生日也沒時間準備，未買禮物，亦未訂到枱吃飯，因男友遲遲未覆生日當天是否有空一起慶祝，到落實後才訂枱已太遲，如訂不到枱會親自下廚，但她自嘲廚藝是暗黑的。

菊梓喬唱兩首大會揀的歌曲《我和我的祖國》和《但願人長久》。問她現在深夜還有否收到變態短訊？她說：「仍有，最變態是裸體男性器官相，好驚。」之前吳卓羲在社交平台tag她，即時鬧出緋聞？她表示沒有tag對方，因她很少玩社交平台，見大家反應那麼大，更加不敢tag，怕搞大件事。會否請吳卓羲看她演出？她稱留待自己開演唱會先，如合唱要看對方收幾多錢，可能收好貴。不怕再傳緋聞？她笑言：「他唱歌好聽就得，我覺得他的《紅蝴蝶》很好聽。」

蘇永康準備打第3針疫苗

蘇永康已第3次為該晚會演出，今年獻唱《沒有季節的火花》及《Sol#4》，曲風開心較貼題。他早前返內地工作兩個月，預計明年再到內地工作，他說：「對我而言最大困難是要隔離，希望遲些可以通關，稍後亦可能赴新加坡開騷，當地疫情嚴重，我將會接種第3針疫苗，家中有老有嫩，穩陣一點，要工作無辦法。」

記者：林祖傑