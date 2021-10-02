回應網民指摘 無預先租屋有因 林子博：當睇傻佬撞板可以學精啲

【明報專訊】林子博於8月帶一對子女移居英國，一家三口在曼城落腳一個多月，日前林子博開YouTube頻道「子博在英國」，拍攝片段講述抵英的情况。由於他們暫住酒店，沒有住址證明，故16歲長女詠渝與12歲兒子卓楠均未能報讀學校。有網民留言鼓勵他適應新生活，但他說：「原來唔係我諗咁簡單！」這句話觸發網民狂鬧，稱他移民似去旅行毫無準備，亦有質疑他將困難周圍講，更有陰謀論者認為他跟移民公司「夾計」宣傳。林子博對種種指摘逐一回應，他說大家就當睇一個傻佬去撞板，好讓大家學精。

娛樂組

林子博的YouTube頻道日前推出第一條片，在酒店房間拍攝，樣子看來憔悴兼肥腫，《明報》記者跟他聯絡上，他先澄清到英國後瘦了，半個肚腩「消失」，因他沒拍攝器材，加上房間燈光令人錯覺。對於網民狂鬧，他也不介懷，最重要是大家訂閱他的頻道與分享。林子博拍攝第二條片「若要人不知 唔好咁低B」，他駕車出外、在車廂拍攝，畫面效果較好。昨日訂閱者數目近7000，兩條片的觀看次數合共近7萬。

繼續做「明燈」 拍片公開撞板事

林子博在片段中讀出網民的負評並逐一回應，他稱被網民狂鬧，主要是他說了「原來唔係我諗咁簡單！」這句話，甚至有鬧他抵死、連累子女。他相信大家只看了報道而沒有看他的片段。有網民留言生活從來唔容易，稱他周圍向別人說自己的困難。他說：「報喜不報憂好容易，認衰、自己做得唔好，有多少人做到呢？這個關口我要衝破，確實沒有事情是容易的，大家看我的頻道就當睇一個傻佬如何撞板，當反面教材也是好事。若告訴大家這裏生活多好、好順利，只會『點』其他人更沒準備便到來。因為看到我撞板而學精了，也是好事，似教育電視。」他會繼續拍自己的撞板事，就似「明燈」指引大家光明路。

租屋睇清環境 子女遲入學無問題

林子博亦解釋租住民宿或住宅的決定，他稱到英國前已知道租住宅比民宿平很多，地產朋友說兩個月的民宿費用相等於半年的住宅租金，對他而言民宿太貴了。

有人認為他赴英前應預先租屋，但他有不同的想法，尤其他剛到埗不熟環境，治安最重要；若到埗才發覺住所附近治安好差，或是想像以外的環境，但已簽一年租約了，是好大件事。就如外國人移居香港，大家都知旺角好方便，但租到砵蘭街，樓上樓下有人撳鐘仔、樓梯有針筒，一家大細怎應付？所以他是到埗後看清環境以及治安問題是否適合，才處理子女的教育。他說：「我一定跟子女好好生活、撐落去，好好栽培他們成為對社會有貢獻的人。」他又稱學習是漫長的人生路，不會指定歲數要讀幾年級，也不會遲了一個月甚至一年入學便不可以。

赴英前視像搵到新工 不是無準備

有網民懷疑會有移民公司突然出現，處理住屋與學校問題，其實他是代言人？又有懷疑可能是拍實况劇宣揚移民是戇居行為？他笑言移民公司可以找他合作，他的價錢相宜，或有電視台邀他拍攝英國生活特輯也可以。他又透露10月會返工，新工作是之前在港準備好的，用視像見工。可見他不是完全沒準備便跟家人赴英國。