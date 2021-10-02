金額被指3億 繼續合作拍新片 史嘉麗告迪士尼違約案和解

【明報專訊】今年7月底，現年36歲的史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）入稟洛杉磯高等法院，控告主演的《黑寡婦》發行商迪士尼違約，刻意安排此片在戲院和旗下影視串流平台Disney+同步放映，令票房暴跌，造成她的損失；案件前日和解，雙方沒披露細節及金額，據網媒Deadline報道，史嘉麗收取了4000萬美元（約3.1億港元）；迪士尼的聲明則表示雙方會繼續合作，包括史嘉麗繼續參演新片《Tower of Terror》。

受疫情影響，迪士尼今年決定將部分電影在戲院及串流平台Disney+同步上映，《黑寡婦》正是其中之一，7月初在美國上映首周末收8000萬美元（約6.2億港元），當時成為疫下新高；然而上映第2周，票房急跌超過67%，戲院商會及不少業界把票房狂瀉歸咎於迪士尼的策略。至今《黑寡婦》美國本土收1.83億美元，2021票房冠軍的寶座早前已拱手讓予比《黑》片遲兩個月開畫的《尚氣與十環幫傳奇》，後者上映1個月，美國票房已接近2億，暫列當地今年最賣座冠軍。

迪士尼公開史嘉麗片酬捱轟

7月底，史嘉麗祖安遜入稟控告迪士尼違約，根據法庭文件指出，史嘉麗的代表律師認為「迪士尼在不合理情况下，故意誘使旗下Marvel電影公司違反協議，阻止她獲得合約訂明的全數收益」。當時迪士尼發言人回應：「（史嘉麗）漠視疫情對全球造成的影響，令人悲傷和痛苦。」又指她已收取合理片酬，另加Disney+額外2000萬美元（約1.56億港元）分紅，暗示她貪得無厭，更幾乎爆發罵戰。當時史嘉麗的經理人公司CAA主席之一拜恩路德（Bryan Lourd）發聲明斥迪士尼，「他們無恥及錯誤地指控祖安遜小姐對全球疫情毫不關心，企圖給她塑造可怕形象」；並批評迪士尼在聲明中公開史嘉麗的片酬數字，似想引導外界批評她貪婪。荷李活3個平權組織亦發聯合聲明斥迪士尼的回應是對史嘉麗性別的人格攻擊。其後「紅女巫」伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）和炮製過《國定殺戮日》、《午夜來嚇》及《兒凶》等電影系列的監製占士布林（James Blum），亦先後開腔支持史嘉麗。

史嘉麗祖安遜控告迪士尼違約的訴訟，前日終於和解落幕，前者在聲明中表示跟迪士尼解決了分歧感到很高興，對於過去這些年為迪士尼拍攝的電影，也很自傲，並很享受與團隊在創作方面的關係，很期待往後繼續合作。至於迪士尼主席艾倫褒曼（Alan Bergman）則表示很欣賞史嘉麗對Marvel電影宇宙的貢獻，並稱未來雙方還有多部新片合作，包括之前已在籌備的《Tower of Terror》。從雙方的聲明看來，這次訴訟似乎未有破壞將來的合作關係。雖然雙方沒披露和解的條件及細節，但據網媒Deadline引述消息人士報道，和解金額超過4000萬美元。值得一提的是，《黑寡婦》全球累計票房逾3.67億美元，未計算Disney+方面的收入，後者訂戶除月費外，還需另付30美元（約234港元）才可欣賞。