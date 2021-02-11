《007：生死有時》香港開畫稱冠 雷米看好丹尼爾卡特角逐奧斯卡

丹尼爾卡特最後一次扮演「占士邦」的《007：生死有時》，開畫報捷外，丹尼爾的表現也受到讚賞。

【明報專訊】《鐵金剛》系列第25部電影《007：生死有時》（No Time To Die）9月30日在港上映，該片是丹尼爾卡特（Daniel Craig）第五度扮演占士邦，亦是演這角色的告別作。開畫收426.8萬港元，榮登票房冠軍，成為007系列香港最高開畫紀錄之外，亦破了2021年非假日香港最高開畫成績，以及9月開畫紀錄。

《007：生死有時》講述占士邦本在牙買加享受人生，CIA舊友Felix Leiter突現身求助，表面任務是營救被綁架的科學家，查探下去卻發現背後陰謀重重，令他身陷神秘黑手主宰的高科技殺局。片中扮演奸角的《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》金像影帝雷米馬力（Rami Malek）前日受訪時大讚「占士邦」丹尼爾卡特的演出，雷米表示若丹尼爾未能在奧斯卡獲最佳男主角提名，他會十分驚訝。另一方面，曾對「占士邦」一角表示興趣的「超人」亨利卡維（Henry Cavill）稱，如果有機會參演《007》，樂意扮演奸角。《鐵金剛》系列監製早前已表明誰接丹尼爾棒言之尚早，至少要等到明年才會討論下齣《007》的角色及內容。