編劇性騷擾 《Hometown》收視見新低

【明報專訊】《黑道律師文森佐》劉在明和《青春時代》韓藝璃合演有線頻道tvN新劇《Hometown》，講述刑警劉在明負責追查在小鎮發生的連環殺人案，遇上尋找失蹤侄女的韓藝璃，二人合力對抗恐怖分子嚴泰九的故事。此劇近日被爆編劇「朱鎮」其實是3年前捲入性騷擾醜聞的《Jane》導演趙顯勳化名。他2018年被指在2013年執導短片《首爾之家》期間，在煞科宴性騷擾一名工作人員。趙顯勳當時承認性騷擾，還發文道歉並停工反省。趙顯勳被揭以筆名「朱鎮」復工後，遭外界指摘，稱要罷睇《Hometown》。趙顯勳表示不是刻意隱瞞，如今仍為當年的錯反省。tvN則表示《Hometown》確定開拍後才得悉編劇真正身分，現決定刪去編劇名字。

觀眾似乎對tvN做法並不收貨，《Hometown》收視大受影響，前晚播出第4集，僅2%收視，較上集下跌0.6個百分點，成為開播以來新低。香港觀眾可透過愛奇藝收看。

至於與《Hometown》同時段播出的KBS電視台新劇《達利與薯仔湯》，由朴珪瑛與金旻載合演，前晚同樣播出第4集，收視5.3%，是開播後的最佳成績。