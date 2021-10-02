【開箱】《柔美的細胞小將》 惹笑細胞介入愛情世界

金高恩受訪時表示最喜歡只穿內褲的「別有居心細胞」，因為很搞笑，一句話就令到所有「細胞」瘋了。

【明報專訊】近年韓劇愛從漫畫取材，不乏叫好叫座佳作，如《女神降臨》、《驅魔麵館》及《梨泰院Class》，最近有線頻道tvN新劇《柔美的細胞小將》改編自同名網絡漫畫，《鬼怪》金高恩伙拍《梨泰院Class》安普賢合演。透過主角腦袋「細胞」視角帶出愛情故事，把平淡的情節，變得可愛又惹笑。

收視未如理想 鐵定開拍第2季

《柔美的細胞小將》由《認識的妻子》李尚燁執導，《阿爾罕布拉宮的回憶》宋在貞及《那個男人的記憶法》金允珠聯合編劇，是韓國串流平台TVING的原創劇，安排在TVING與tvN同步播出。9月17日首播，全劇預計14集，現已播出5集。收視並不理想，首集錄得2.1%，最高2.5%，更低見1.9%。不過未開播電視台已落實開拍第2季，可見信心十足。香港觀眾可透過串流平台愛奇藝收看。

故事講述32歲會計員金柔美（金高恩飾）過着平凡職場生活，已3年沒拍拖，腦海中的「細胞」只是忙於考慮吃什麼、穿什麼。唯一讓柔美和細胞心動的，就是比她年輕5歲的營業部同事蔡宇基（崔珉豪飾）。柔美本以為是單戀，但某日宇基的一句話，令柔美感覺戀愛即將來臨。

此劇改編同名人氣網漫，2015年起連載，去年11月結束，共511集，在韓國累計點擊32億。原作者李東健透過豐富想像力，賦予細胞靈魂並人物化，干預及支援細胞主人的生活，呈現出有趣及可愛的故事；亦是韓國首部結合真人與3D動畫的劇集，再找來專業配音員聲演「細胞」。

單戀男同事喚醒「愛情細胞」

《柔美的細胞小將》令人想起彼思動畫《玩轉腦朋友》，但前者的漫畫2015年4月面世，《玩轉腦朋友》則是同年6月上映，似乎不涉抄襲。《柔》劇的細胞也比《玩》片角色造型可愛及種類豐富。《柔》劇的「細胞」分為理性、感性、為食、不安、愛情、名偵探、記仇、別有居心、時尚及發狂等多種，各有個性與造型；如「感性細胞」愛看夕陽、喜歡凌晨1點至3點表現感性一面。「為食細胞」肚餓時會變大，頭頂插着的年糕串是柔美最鍾情的食物；「別有居心細胞」則主宰柔美的性慾。第1集提到柔美3年沒拍拖，全因3年前被男友狠飛後痛哭，導致「細胞村」洪水氾濫，「愛情細胞」受重傷昏迷，直到柔美單戀宇基，出現心動感覺才喚醒了「愛情細胞」。

柔美的「愛情細胞」蘇醒後，不代表情路暢通無阻。年輕女同事Ruby（李侑菲飾）對宇基也有好感，經常阻止柔美與宇基相處。Ruby句句有骨，也常令柔美的「發狂細胞」跳出來。不過宇基原來不喜歡女生，而且早有暗戀對象。宇基關心柔美，不過想將她介紹給好友具雄（安普賢飾）認識。柔美得悉後大感失落，「細胞村」再次掀起水災，「發狂細胞」更掌管了「細胞村」。柔美為了面子，仍答應與具雄相睇。相睇當天，具雄對柔美一見鍾情，但柔美情傷未癒而沒心情。經過相處，柔美認識到具雄的優點，慢慢打開心扉，讓具雄的「細胞」走進柔美的「細胞村」。

保留原著特色 快速推展劇情

扮演柔美的金高恩，造型討好、演技自然。據悉原著作者是依照女團AOA前成員草娥來繪畫柔美，漫畫中她一頭金髮，既清新又充滿活力，確與早年的草娥相似。金高恩沒染金髮，但剪去長髮，換上劉海，亦彰顯效果。至於扮演純情電腦遊戲設計師具雄的安普賢，與原著角色甚相似，特別是長髮與鬍鬚，也跟他過往演繹的角色截然不同。安普賢演活了具雄直率、真誠的個性，值得一讚。

劇集跟原著相比，改動不少，但無傷大雅，如柔美居住的地點、「愛情細胞」蘇醒時間等。漫畫500多集，為快速推進劇情，也無可厚非。編劇保留了原著特色，且精於在簡短篇幅交代情節，如10多分鐘就解釋了「細胞」的存在及運作；僅數分鐘已講述「時尚細胞」兩年前慫恿柔美一口氣購入新衫、新鞋、換新髮型、美甲及旅行，花掉了3個月薪金，而被判「入獄」，並解說了「細胞」的去向；而且短短一場戲就交代了Ruby的人物個性：第2集，宇基駕車送柔美回家，Ruby突然出現坐順風車，還當面指柔美比宇基年長，破壞二人單獨相處的機會。

《柔美的細胞小將》之後的劇情會集中在柔美與具雄拍拖後，遇上後者相識多年的女同事徐賽理（朴智賢飾）。徐賽理自稱不婚主義者，卻想找具雄當自己的後備，使柔美感到不安與憤怒，令人期待「細胞」們會如何為柔美拆局。