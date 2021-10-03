馬國明鄭嘉穎演仁醫強勢爭視帝 譚俊彥首拍台慶劇獲網民撐黑馬

【明報專訊】無綫11月邁向55周年台慶，本月18日晚連續推出兩部台慶劇，分別是雙視帝鄭嘉穎與馬國明相隔11年再合演的《星空下的仁醫》，及譚俊彥主演的《換命真相》。臨近年尾無綫頒獎禮，兩劇近台慶推出有優勢，鄭嘉穎與馬國明自然成為視帝大熱，譚俊彥亦不容忽視，他近年的演出獲觀眾肯定，有網民已封他是爭視帝的黑馬。鄭嘉穎與好兄弟馬國明日前拍《星空下的仁醫》宣傳片，鄭嘉穎戴「七彩小熊帽」𧨾小朋友，對馬國明說：「第日做咗老竇你就明㗎喇！」

《星空下的仁醫》本月18日晚9時30分起播出，演員陣容強勁，有鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣、周家怡、羅子溢、龔慈恩及陳自瑤等，故事講述20年前一宗手術令兒科專科實習醫生的馬國明及鄭嘉穎決裂，20年後他們分別是頂尖醫院的兒科顧問醫生及二線醫院的醫生，因一宗手術再次碰頭，聯同鍾嘉欣、周家怡打造完美團隊。

鐵馬兄弟相隔11年再合作

今次是馬國明與鄭嘉穎繼《鐵馬尋橋》後相隔11年再合作拍劇。日前他們為《星空下的仁醫》拍攝首條宣傳片，開首以動漫片段帶出兩名星際使者的故事，配以一把溫柔女聲旁白：「傳說有兩名星際使者擁有無窮力量，佢哋肩負拯救人類嘅使命同黑暗戰鬥，為呢個世界帶嚟光明同希望。」之後鏡頭轉到手術室場景，何依婷對着手術牀上的小朋友說故事，此時穿醫生袍的鄭嘉穎及馬國明推門而入，向小朋友說：「不過超人都要你幫手去完成任務㗎！」小朋友天真問：「咁點幫呀？」馬國明熱血回應：「就係同我哋打敗病魔，創造奇蹟。」兩人出場時有型有款，但鄭嘉穎頭戴「七彩小熊帽」，投入𧨾小朋友，馬國明疑惑問：「話我哋勁過超人，會唔會誇張咗啲？」兩子之父的鄭嘉穎立即回答：「小朋友係要𧨾嘅，第日做咗老竇你就明㗎喇！」

馬國明：手術室戲分不簡單

馬國明接受無綫娛樂新聞台訪問，笑稱拍攝手術室戲分不簡單：「手術室的戲要用好多時間拍攝，時間長過拍打戲，要好細緻，每個步驟都要拍，亦有醫生監場，每個手勢同步驟都不能錯。」談到相隔11年再合作，馬國明開心說跟認識很久的朋友合作，好快有默契。鄭嘉穎補充：「他講咗好耐我哋班演員有無緣分再拍一套，想拍喜劇，開心又不用咁辛苦。」

《換命真相》穿越過去改變命運

譚俊彥與鄧佩儀、張頴康主演的《換命真相》於本月18日晚8時30分首播，以穿越為題材，因大廈倒塌意外令多人慘死，譚俊彥有機會回到100日前，看能否改變命運。譚俊彥最近被指與韓劇《魷魚遊戲》的韓國影帝李政宰「撞樣」，他近年演出的劇集獲好評，演技得到肯定，《換命真相》於台慶前推出，已有不少網民看好譚俊彥是爭視帝的黑馬。

譚俊彥：爭視帝言之尚早

譚俊彥接受《明報》訪問，對於爭視帝，他說現在言之尚早，暫時未想這個問題，先專心做好《換命真相》的宣傳。他說：「這部是穿越劇，公司正想有什麼看點，能讓觀眾欣賞時更快投入劇中。至於獎項，我覺得每年大家都是爭一張入場券，台慶劇我是第一次拍，盡力做好宣傳。爭獎有不同因素，未到最後一刻不知邊個有機會，先做好本分。」譚俊彥透露《換》劇還有好多貼地的情節，他覺得劇中跟朱敏瀚的友情線都值得追看。

娛樂組