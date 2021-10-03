豁達面對年齡加持 黎姿50歲生日與家人歡度

【明報專訊】黎姿（現名馬黎珈而）前日（10月1日）50歲生日，她與丈夫馬廷強、3個女兒、父母及胞弟黎嬰慶祝，3女兒在媽咪許願時獻吻，相當溫馨。黎姿「入五」，但她保養得宜，外表年輕，臉上看不出歲月痕迹。

黎姿在社交平台上載全家福，留言︰「從小到現在，每年生日都會跟家人一起過，今年也不例外。家人的陪伴永遠是最珍貴的禮物，很慶幸有他們愛惜我，一直以來家人都是我最強大的後盾。」提到年齡，她說︰「又長大一歲了，少不免會感嘆歲月飛逝，特別是女士們，面對年紀增長總會有各種慨嘆、恐懼、抱怨……我當然非常明白，但很多時候我反而會逆向思考，覺得成長是個『獲得』的過程，不單豐富了我的閱歷，讓我勇於面對新嘗試及挑戰，也教曉我要加倍愛惜身邊所有人和事物，感恩地過好每天。不知道這算不算是阿Q精神呢？我還是喜歡豁達面對年齡的加持，所以不管到了幾多歲，每年生日我仍然會興奮地告訴大家：我又長大一歲了！」圈中好友佘詩曼、鍾嘉欣、袁詠儀等送上祝賀。

10月壽星 賈思樂林建明齊慶生

10月壽星還有賈思樂與林建明，分別於10月1日與10月2日生日，日前連炎輝為他們慶祝，並邀請盧海鵬、江欣燕、廖安麗、麥景婷等出席，當年《蝦仔嗲哋》的父子檔加「大白鯊」共聚，充滿回憶。

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