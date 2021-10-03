歌視雙線發展大豐收 Anson Lo人氣爆燈無想過爭獎

【明報專訊】MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）最近推出今年第3首個人單曲《Megahit》，外界反應如歌名一樣，成為熱爆洗腦歌，MV截至昨日已超過240萬點擊。Anson Lo為新歌絞盡腦汁，除獲黃偉文填詞外，並邀到「暴龍哥」鄭中基亮相MV，他自爆跟對方首次見面緊張到手腳齊震，連眼都眨不到。對於爭奪樂壇男歌手獎，今年人氣爆燈的Anson Lo稱未夠資格，作品有人喜歡已開心，其他不敢多想。

Anson Lo繼《不可愛教主》後，不夠3個月再度推出新歌《Megahit》，並以他擅長的跳唱曲風做賣點，加上超洗腦的歌詞和旋律，隨即成為熱爆歌曲。Anson Lo表示有此成績是意料之外，很感動，因他今次參與度很高。他說歌名有兩個意思，其一是巨大的碰撞，關於人與人之間的相處和溝通；其二是一個很hit的作品，「歌名都是Wyman（黃偉文）想的，寓意此曲受歡迎，多謝他的祝福」。

「Wyman當我小朋友呵護」

首次與Wyman合作，Anson Lo感到榮幸，他說：「其實一直都很想找Wyman填詞，但未找到合適的機會，也沒這膽量，因自己有很多猶豫，例如怕對方會很忙；所以今次我是鼓起勇氣去問，他一口答應。」因他堅持保留所有英文「象聲字」，連Wyman也感頭痛，說是他近10年最難寫的作品。Anson Lo一臉不好意思說：「辛苦他了，我知這樣要求對填詞人來說是過分的，也擔心會阻礙他的創作，但多謝Wyman很惜我，他當我是小朋友呵護，很遷就我，滿足我想要的效果。」

為新歌MV花盡腦汁

至於新歌MV加入戲劇元素，Anson Lo稱今次的故事情節是他與經理人花姐一起想的，兩人誤打誤撞得出這個成品，「我們初步構思是陽光與海灘，打造一個party的感覺，但後來不想浪費Wyman的詞，所以想出4個故事情節貫穿整個MV」。雖然為拍攝MV直踩近18小時，但Anson Lo覺得過程尚算輕鬆，因跳舞場口得一個，演戲居多，今次反而是付出的腦力比體力多，因構思MV中花盡腦汁。至於MV中的標誌性手勢，Anson Lo透露是排舞師想的，他一看便喜歡，因手勢像嘴的形象，很切合歌曲關於人與人溝通的主題。

見鄭中基緊張到手腳齊震

MV邀來鄭中基、鄭欣宜、何啟華（阿Dee）、麗英客串亮相，令歌迷驚喜萬分。Anson Lo稱欣宜是他邀請的，鄭中基則要花姐出手，「同鄭中基前輩拍攝時最緊張，因之前無想過有機會跟他合作，故即使今次只是彩蛋得10多秒鏡頭，都已很難得。記得他座駕來到拍攝場地時，我正在拍最後一個單眼鏡頭，明明這動作對我來說很容易，但我見到他緊張到手震腳震，腦海一片空白，愈緊張愈眨不到眼，最後拍了六七個take」。

Anson Lo今年可謂歌視大豐收，繼早前憑港版《大叔的愛》成功入屋後，新歌讓他再度人氣飈升。Anson Lo坦言對今年的成績感到很驚喜，《大叔》劇中「阿牧」一角吸引了很多人認識他；新歌又讓大家見到他不同的一面。問人氣旺盛的他可有信心爭奪叱咤「我最喜愛的男歌手」大獎？Anson Lo表示完全無想過，亦未夠資格，因很多前輩和同輩實力都比他好，自己作品受歡迎已很開心，不會去想獎項。

想與柳應廷打造另類音樂風格

Anson Lo表示新歌正正反映MIRROR眾成員在相處上的轉變，互相溝通多了；記得出道頭兩年，很多事大家都很驚被對方知道，不知對方會怎麼想，就索性不講，但入營後發現溝通很重要，「不理對方接受與否，都要說出口，起碼知道你的想法，說不定能傾出解決方法」。繼與姜濤、呂爵安（Edan）合唱後，Anson Lo希望下次可跟另一隊友柳應廷（Jer）合作，一起打造另類的音樂風格，如搖滾音樂或band song。

談到早前與姜濤一同出席活動，後者突然暈倒台上，Anson Lo回想當刻心情是很驚、很擔心，「之前姜濤都試過排舞時暈倒，那次是因為他很長時間沒吃東西。沒想過事隔幾個月又再暈，當刻我很擔心他身體是否響起警號？事後我都跟他說健康最重要，無論你作品或幕前演出有多好，如沒有健康都行不遠，所以要照顧好身體。（姜濤暈倒後擔心到喊？）其實當刻是太緊張，所以大家會覺得我很激動」。

化妝：Circle Chong、Cori Wong@Annie G. Chan Makeup Centre

髮型：Denny Ku@Chic Private I Salon

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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