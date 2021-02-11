《007：生死有時》英開畫收5250萬破紀錄 丹尼爾卡特「摘星」贈興

Billie Eilish（右）日前獲邀出席《007：生死有時》世界首映禮，並跟英國王室成員凱特（左）見面，見證她為電影唱作主題曲的努力沒有白費。

【明報專訊】丹尼爾卡特（Daniel Craig）最後一次扮演「占士邦」的新片《007：生死有時》，上周四在香港及英國同步開畫，前者單日票房收426.8萬港元，刷新《鐵金剛》電影系列本地開畫最高紀錄，後者亦錄得500萬英鎊（約5250萬港元）進帳，成為9月份最佳成績。美國延至本周五（8日）上映，丹尼爾率先在周三出席荷李活星光大道舉行的摘星儀式，正好為他功成身退，寫下圓滿句號。

《007：生死有時》英國有主場之利，單日收5250萬港元，不單登上票房冠軍，亦是當地《鐵金剛》電影史上第3最佳開畫成績，雖然比《新鐵金剛: 智破天凶城》收少30%，但仍比《007：鬼影帝國》多出13%，疫下開畫能有此佳績，算是有所交代。至於其他地區亦報捷，日本收170萬美元（約1326萬港元）刷新同系列最高開畫紀錄；韓國提早上周四公映，兩日票房累計130萬美元（約1014萬港元）。

《007：生死有時》美國排期本周五開畫，最後一次扮演「占士邦」的丹尼爾卡特將會在上映前兩日出席荷李活星光大道舉行的摘星儀式，成為繼大衛尼文（David Niven）、羅渣摩亞（Roger Moore）及皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）等之後，下一位名留星光大道的《鐵金剛》電影系列男主角，據報他的「星星」位置正好坐落於羅渣摩亞後面。屆時此片監製巴巴拉布歌莉（Barbara Broccoli）、扮演奸角的金像影帝雷米馬力（Rami Malek）等亦會到場，齊齊為他面上貼金。

質疑Billie Eilish主題曲

丹尼爾卡特身兼《007：生死有時》監製和主角，對電影操生殺大權，據此片主題曲《No Time To Die》製作人Stephen Lipson透露，丹尼爾起初對美國樂壇小天后Billie Eilish作曲兼主唱一事抱有懷疑，擔心此曲未能恰當表達電影的豐富情感，Stephen於是力邀他到錄音室，再次聆聽此曲，當他聽罷第一次，未有任何表示，但當細心再聽，終於肯定Billie的努力並沒白費，更忍不住「爆粗」讚精彩。