【明報專訊】多得Marvel首齣華人超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》票房報捷,美國日前突破2億美元(約15.6億港元)大關,全球累計票房更收逾3.67億美元(約28.6億港元),令到Marvel跟索尼電影公司合作的《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage)信心大增,決定提前兩周至10月1日在美國開畫,首日票房將於今天揭曉,且看能否延續《尚氣》聲勢。

《毒魔:血戰大屠殺》早前舉行首映禮,有影評人率先劇透,片尾彩蛋將會令粉絲瘋狂,有人猜測《蜘蛛俠》男星湯賀蘭(Tom Holland)有望驚喜客串,就連「蜘蛛仔」本人亦透過社交媒體留言:「傳聞是否可信?」間接為新片宣傳。《毒魔2》前日開畫,傳聞終於成真,據報在彩蛋片段中,主角湯哈迪(Tom Hardy)跟反英雄角色「毒魔」在酒店房間看電視,剛好播出《蜘蛛俠:決戰千里》結局的新聞節目,揭穿湯賀蘭飾演彼得柏加的真正身分就是蜘蛛俠,毒魔更笑說:「他看來很可口。」似在暗示毒魔與蜘蛛俠將會在某齣新片碰頭。