【開箱】《黑色太陽》四面楚歌 失憶南宮民誓揪出Big Boss內奸

【明報專訊】韓國MBC電視台上月推出《奇蹟拍檔》南宮民與《獨酒男女》朴河宣合演的60周年台慶劇《黑色太陽》，跟同日開播的《One The Woman》及《柔美的細胞小將》展開收視大戰，由於劇種不同，結果各有捧場客，至少南宮民操肌拍攝動作戲，成功掀起話題。香港觀眾可透過煲劇平台「黃Viu」收看。

19禁劇集血腥暴力

由《我的愛情治療記》導演金成容執導，新人朴錫鎬擔任編劇的《黑色太陽》，劇本來自2018年MBC電視台編劇比賽的得獎作品，講述失蹤一年的國情院特工韓志赫（南宮民飾），為了揪出殺害同伴的內奸，故意把自己記憶消除，並重返國情院追查真相的故事。

《黑色太陽》首3集在韓國列為「19禁」，即禁止未成年觀眾收看，原因是劇情血腥暴力。故事由一艘偷渡船開始，船主為販賣人體器官，欲把偷渡客殺害，其中一人正是韓志赫，他對付船主後，水警接報到場，才揭發他是失蹤一年的國情院特工。

對於韓志赫重現人間，當局並不感到高興，反而充滿懷疑。事緣一年前他帶着兩名特工吳慶錫（黃熙飾）及金東旭（趙福來飾）到內地追查一宗販毒案，由於行動外泄，導致兩人遇害，韓志赫下落不明。國情院似乎牽涉其中，不單監視韓志赫一舉一動，更質疑他是否真正失憶。

翻轉國情院揪內奸

《黑色太陽》首集已提及韓志赫為了追查國情院內奸，故意在身上注射一種名為ZIP的藥物，藉此消除過去一年的記憶。因他心知肚明，只有在失憶的情况下，自己才能安全返回國情院。他亦留下線索，提醒自己調查身邊人，誓要找出內奸。

劇中人物關係複雜，國情院分成兩派：國內部與海外部，前者的次長官李仁煥（李璟榮飾）以團結內部為名，用人唯親，又主動介入選舉，甚至操控輿論等；後者的都振宿（張英南飾）身為國情院首名女次長，對海外部被國內部擠壓感不滿，由於她認識不少國際罪犯，韓志赫行動失敗，她的嫌疑最大。

另一方面，韓志赫的舊隊友徐秀妍（朴河宣飾）與前上司河東均（金度賢飾）亦敵視他，徐秀妍認定他任務失敗，全因性格自大與目中無人所致，更導致她的未婚夫陣亡；河東均則擔心自己虧空國情院公款一事，會被握有證據的韓志赫揭發。

為演特工積極操肌

《黑色太陽》故事主線是尋找國情院內奸，同時對付販毒黑幫，找出幕後主腦，還要揭開國情院舊同事崔一樂的自殺真相。幾宗事件環環相扣，令韓志赫意識到身邊所有人都有可能是內奸，導致四面受敵。觀眾一邊收看一邊競猜誰是Big Boss，緊張刺激兼而有之。

此劇是MBC電視台與影視串流平台wavve合資150億韓圜（約1億港元）打造，畫面充滿電影感，飛車、追逐及打鬥場面都可觀。另一賣點是飾演韓志赫的南宮民，他為應付連場動作戲，去年底開始積極操肌，增重20多磅成為大隻佬後，連走路都帶壓迫感，加上眼神變得深沉，跟他以往演繹的角色有很大差別。

女主角朴河宣扮演冰冷高傲的徐秀妍，由於戲分暫時集中在南宮民身上，令她表現未見突出，期待中後段有更佳發揮。