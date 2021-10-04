新歌好成績 李幸倪買糧慰勞愛貓

【明報專訊】港台將播內地劇《喬家的女兒》，郭偉亮（Eric Kwok）負責監製港版宣傳曲，李幸倪（Gin Lee）與視障女歌手蕭凱恩昨日為此錄音。Gin Lee跟蕭凱恩首度合作，後者自言是Gin Lee粉絲。Gin Lee表示兩人的生日只差一天，同屬麻煩的處女座，要求非常高，相信錄音會錄到滿意為止才收貨。不過二人一見如故，還提議之後合作唱Live。

會鼓起勇氣約學友食飯

Gin Lee稱歌曲以家為主題，不禁勾起其思鄉之情，當中有句歌詞是「如果可以一齊去旅行」，擊中她心坎，她與在馬來西亞的家人已兩年多沒見面，故早前相約楊秀惠、廖子妤、龔柯允和林宣妤等「大馬姊妹團」慶中秋，吃家鄉菜一解思鄉病。

Gin Lee與偶像「歌神」張學友的合唱歌《日出時讓街燈安睡》MV點擊破百萬，Gin Lee表示只買了很多新貓糧慰勞愛貓「杏仁糊」慶祝：「因為貓貓經常在家中聽我練歌好辛苦，聽聽下會走入房瞓覺。有傳過幾次短訊多謝學友，很開心和榮幸能與他合作，如果首歌成績再好一點，我會鼓起勇氣約他食飯。」是否希望與學友再合作？她即道：「內心好想，但隨緣。」

記者：林祖傑