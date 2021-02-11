黃鴻升失落金鐘獎 吳宗憲KID對故友感愧疚

【明報專訊】台灣已故藝人黃鴻升（小鬼）生前與吳宗憲、KID憑主持節目《綜藝玩很大》入圍第56屆金鐘獎，角逐「益智及實境節目主持人獎」。頒獎禮前晚舉行，吳宗憲、KID帶同代表小鬼的公仔入場，又為小鬼留座位，可惜他們最後失落獎項，《綜藝玩很大》以1分之差敗給曾國城的《一字千金－鬥字英雄會》。

吳宗憲與KID出席慶功宴，吳宗憲提到未能令小鬼贏取「人生唯一一座金鐘獎」感到非常愧疚。KID直認有打敗仗的感覺，第一時間傳短訊給小鬼妹妹及經理人，對他們表示：「不好意思沒把獎盃拿回來，真的滿可惜，這是最後一次機會。」

吳宗憲認為未來綜藝節目的評審要融入觀眾的觀感，他說︰「我聽到評審賴勛彪老師說輿論有些影響，輿論難道要我們不能懷念好兄弟嗎？我們哪裏都去了，非洲也去了，我還平平安安把他們帶回來，一個都不能少，我心裏難受，難道這是輿論嗎？」

曾國城獲獎認不好意思

曾國城為小鬼未能獲獎感惋惜，承認在台上看見小鬼的公仔放在KID和吳宗憲身邊時，也想到這是小鬼最後一次機會，最後卻是自己得獎，他說︰「很不忍，好像剝奪了他得獎的機會，的確有一點小小的不好意思。如果這個獎頒給《綜藝玩很大》，也是一種圓滿，我也有這種想法，不會覺得自己沒拿獎很遺憾。」