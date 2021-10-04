小栗旬《日本沉沒》搶收視 米倉涼子七度演《女醫神》爭冠軍

【明報專訊】秋季日劇即將開鑼，《我們做了》窪田正孝主演富士電視台「月9」劇《X光室的奇蹟2》打頭陣今晚首播，此外「日劇天后」米倉涼子相隔兩年再演朝日電視台《女醫神Doctor X》第7季，有機會再成收視冠軍。TBS以重頭劇《日本沉沒~希望的人》迎戰，改編自同名小說，由《銀魂》小栗旬、《死亡筆記》松山研一、《半澤直樹》香川照之及《謝謝款待》杏等合演，亦有望延續TBS上季《Tokyo Mer流動急症室》的佳績。

文：蘇珮欣

受疫情影響，上季日劇播放時間一度延誤，如NTV《秘密內幕～女警的反擊～》因女主角永野芽郁確診新冠肺炎而停播。據悉今季多齣日劇因此提早開拍，甚至已煞科，相信能順利播放。

《X光室的奇蹟2》原班人馬上陣

窪田正孝主演富士「月9」劇（逢周一晚9時）《X光室的奇蹟2》今晚首播，香港觀眾可透過「黃Viu」煲劇平台收看。講述X光師窪田正孝透過X光片解讀病人病况。除了窪田正孝，還有《絕對零度3》本田翼與《認識的妻子》廣瀨愛麗絲合演。曾在香港開電視播出的《X光室的奇蹟》，2019年首播，平均收視12.1%，加上口碑不錯，今次原班人馬開拍續集，相信會有一定捧場客。

論到秋季大熱劇首推米倉涼子主演的朝日電視台醫療劇《女醫神Doctor X》第7季，本月14日首播，香港觀眾可透過MyTV Super收看。《女醫神》來到第7季，米倉飾演的外科醫生大門未知子繼續對抗醫院權力階層、拯救病人。今季會加入世紀疫情的情節，貼近社會實况，還增添多個新角色，如名模富永愛客串病人、《3年A班》今田美櫻演護士等。米倉雖多次表明不再拍《女醫神》，如今改變主意，有日媒指與其自設事務所後支出大增及人氣下滑有關，所以才會重執「手術刀」第七度拍《女醫神》，事實上《女醫神6》平均收視18.5%，捧場者衆，今季能否再創新高，令人期待。

田中圭演大學教授助警查案

另一重頭劇是改編自同名小說的TBS《日本沉沒~希望的人》，本月10日首播，MyTV Super亦會緊貼日本播出。《日本沉沒》雖然多次翻拍成電影或劇集，據悉今次大幅修改原著，把時代改為2023年的東京，而且新增角色。講述首相集結各界菁英，計劃把污染物液化儲存在海底；看似先進的計劃，卻敲響可能引發日本沉沒的警鐘。找來《銀魂》小栗旬、《死亡筆記》松山研一、《半澤直樹》香川照之及《謝謝款待》杏及《東京攻略》仲村亨等實力派演員主演，有機會延續TBS上季收視冠軍《Tokyo Mer流動急症室》的佳績。

另一方面，《大叔的愛》田中圭主演NTV警匪劇《螺旋的迷宮～DNA科學搜查～》，本15日首播。幾乎每季日劇都會出現的田中圭，今次化身大學教授兼DNA專家，協助警方查案。田中圭是收視福將，新作隨時成為大熱。另一收視福將西島秀俊，今季主演10月10日首播的NTV新劇《真犯人FLAG》，《輪到你了》班底製作，大玩懸疑推理。上周剛宣布結婚的嵐成員相葉雅紀，主演朝日電視台新劇《和田家的男人們》，講述三兄弟人到中年仍住在同一屋簷下的故事。《和》劇有嵐的成員演出，定有粉絲捧場，相信會成為今季收視「黑馬」。

愛情劇方面，《小女侍》杉咲花與《超級特派員》杉野遙亮合演NTV新劇《這是戀愛！不良少年與白手杖女孩》，周三（6日）首播，講述弱視少女遇上不良少年的愛情故事。《今日我至叻》清野菜名伙拍《東京白日夢小姐》坂口健太郎的TBS《只是在結婚申請書上蓋個章而已》，本月19日開播，香港觀衆可在MyTV Super上收看；《只》劇講述職場的愛情故事，清野菜名與坂口健太郎有觀衆緣，加上首次合作，收視可被看高一線。《我要準時放工》吉高由里子主演的TBS《最愛》，本月22日首播，同樣可在MyTV Super收看。