「邦女郎」安娜與賓艾費力分手後爆紅

【明報專訊】丹尼爾卡特（Daniel Craig）第五度、亦是最後一次扮演占士邦的《007：生死有時》（007：No Time to Die），上月30日在全球54個國家及地區上映，雖然最大的兩個市場：美國定檔本月8日，內地更要等到29日才公映，但無損觀衆熱捧，據報《007：生死有時》首周末全球票房預計1.13億美元（約8.8億港元），成為疫情下最佳成績之一。

在《007：生死有時》戲分雖少但演出受激讚的「邦女郎」安娜迪艾瑪絲（Ana De Armas），近日成為網民談論焦點。現年33歲的安娜，去年初與合演《深海浩劫》的賓艾費力（Ben Affleck）拍拖，今年1月被指已分手。約4個月前安娜傳出跟交友軟件Tinder的37歲副總裁保羅保卡達基斯（Paul Boukadakis）交往，並被拍到約會的照片。雖然兩人未有承認戀情，據英美媒體報道，他們已到見家長的階段。

安娜迪艾瑪絲在古巴出生，18歲移居西班牙馬德里追尋演員夢，並於2014年到荷李活發展。據悉她最初到當地不太懂英語，由於不想局限演拉丁裔角色，所以全天候苦練英語4個月，終有機會伙拍奇洛李維斯（Keanu Reeves）演出《夜半女敲門》，其後奇洛監製及主演的另一電影《曝光》（Exposed）再次邀她參演。另外，她亦演出過《軍火狗》、《銀翼殺手2049》等電影，並在叫好叫座的《神探白朗：福比利大宅謀殺案》有突出表現。