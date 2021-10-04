【開箱】《魷魚遊戲》被指抄襲 緣何「成功」？

有關賭命遊戲的電影或劇集並不新鮮，《魷魚遊戲》比較不同之處，是主角得到退出的機會後，自願再投入「你死我亡」的遊戲。

【明報專訊】韓劇《魷魚遊戲》上月17日在影視串流平台Netflix上架，未夠兩星期，Netflix行政總裁薩蘭多斯（Ted Sarandos）已在一會議上表示《魷》劇大有機會成為該平台歷來首月最高收視劇集；只是《魷》劇播出未幾，在一片唱好之聲中已有網民或評論指出，它有着眾多電影及劇集的影子；涉嫌剽竊，為何依然成為全球熱話？

類近《賭博默示錄》設定

《魷魚遊戲》講述456名背景各異但同樣走投無路者，接到神秘邀請參加遊戲，若在6個遊戲全部勝出，即可贏得456億韓圜（約3億港元）獎金，落敗只有死路一條。第一個遊戲「123木頭人」（港人稱之為「123紅綠燈」）最先被指抄襲《殺手阿一》日本導演三池崇史2014年舊作《要聽神明的話》。後者講述高中課堂突然出現賭命遊戲，「達摩不倒翁」主持了「123木頭人」遊戲，違反規則移動的學生全遭屠殺。《魷》劇上架沒多久，已有台灣網民截圖《要聽神明的話》，再對比《魷》劇首集「123木頭人」遊戲的鏡頭，至少找出4處相似地方。《魷》劇編導黃東赫當時迅速回應，稱早於2008年構思劇本，翌年完成，找不到投資者才擱置，並強調兩者只是這遊戲相似而已。

劇中主題是賭命遊戲見人性，並不新鮮，從荷李活《飢餓遊戲》電影系列到深作欣二遺作《大逃殺》，無論東西方早有人拍過。《魷魚遊戲》講述窮極無聊的超級富豪，為滿足私慾，以炮製及「觀賞」賭命遊戲為娛樂的主軸，更跟藤原龍也、香川照之及天海祐希主演的《賭博默示錄》如出一轍。後者講述主角伊藤開司（藤原龍也飾）為償還債務，參加了郵輪上的遊戲，開司還存一點善良人性，即使勝出，仍滿有義氣地跟拍檔的大叔一起淪為奴隸。當得到第二次機會即奮不顧身賭命，在雷電風雨中走過「獨木橋」的死亡遊戲，跟《魷》劇第5個遊戲：選擇玻璃或強化玻璃橋，根本異曲同工。兩者最相像的更是躲在終點玻璃窗後邊吶喊狂笑的富豪，與《魷》劇登島後戴上面具、喝着名酒、視線離不開屏幕的VIP，評論穿著深綠色制服的參賽者在掙扎求存，亦沒有任何差別。

值得一提的是，《賭博默示錄》改編自同名漫畫，大陸3年前就拍成電影《動物世界》，並由李易峰扮演藤原龍也的角色，周冬雨客串，邀請米高德格拉斯（Michael Douglas）參演，巧合地在Netflix亦有播放。

撞橋以外的韓風細節

Netflix行政總裁薩蘭多斯表示，《魷魚遊戲》大有機會成為該平台歷來首月最高收視劇集；事實上Netflix的出現及運作，也是《魷》劇熱爆全球的關鍵。目前Netflix發布的收視數據以作品上架28天為界線，每播兩分鐘即計算一次；改編言情小說的英語劇《柏捷頓家族：名門韻事》以8200萬瀏覽次數暫列冠軍，非英語劇仍是西班牙語劇《紙房子》稱霸；去年首播扭橋到宇宙的法語劇《怪盜羅蘋》收視亦貼近。然而薩蘭多斯能在《魷》劇未播足兩星期已聲言會破Netflix紀錄，自然是有數在手、胸有成竹，而不是單純為了宣傳。英美傳媒對於《魷》劇零宣傳卻能迅速突破國界成為全球熱話，嘖嘖稱奇，西方的評論卻多集中把去年揚威奧斯卡的《上流寄生族》和《魷》劇比較，尤其兩者都點出韓國貧富懸殊的癥結。

平情而論，《魷魚遊戲》確實撞橋，但精美而符合西方審美觀的佈置，容易讓觀衆受落；此外，劇中也有兩點跟被指抄襲的劇集及電影不同：例如安排了警察線，為追查失蹤兄長下落而勇闖孤島的奇「警」。至於第一集「123木頭人」殘酷遊戲淘汰近半參賽者之後，安排了平反機制，讓他們投票選擇留下還是離開，結果後者多出一票。這也是其他同類作品沒有的安排，主角大多是被迫或受騙參與。劇中眾人離開孤島後，最終敵不過殘酷現實，或者認為生命已無甚可輸，所以決定再賭一次？譬如看來很自私的金融才俊曹尚佑（朴海秀飾）本決定燒炭自殺，卻難抵再邀請的誘惑。劇中也一再強調，是參賽者選擇留下來。另一方面也說明所有參與者機會均等，在外面受不公待遇和歧視的人，最後一次贏得公平競爭的機會。劇中主要參賽者設定亦折射了韓國實况，包括外勞、脫北者、名校畢業的金融界菁英、黑社會、依傍男權生活的烈女、精神匱乏卻身體衰弱的超級富豪、偽善的教徒，以及像男主角一樣沉倫賭海尚存半絲人性的邊緣中年。

Netflix面向國際的優勢

試想《魷魚遊戲》若安排在香港77、82或99台播放，是否同樣效果？Netflix的全球化策略，投資不同地點的電影及劇集，正是其與別不同之處，香港觀眾才有機會名正言順欣賞《紙房子》、《怪盜羅蘋》之外，還有德國燒腦劇《闇》等更多冷門地區的作品，同時也給了《魷》劇面向世界的機會。Netflix另一特點是旗下電影或劇集爆紅，即使演員名不經傳，也會吸納大班粉絲，去年上架的《禁室365天》意大利男主角莫朗尼（Michele Morrone），社交平台Instagram的粉絲人數就由幾萬升至破千萬；在《魷》劇扮演脫北者的鄭浩妍模特兒出身，不過首次演戲，IG追隨者人數也由原來幾十萬，短短兩周暴增至1200萬，可見一斑。另外，Netflix原創劇結尾習慣留伏筆，《魷》劇也不例外，雖然編導黃東赫說很累，但按照有收視有續集的慣例，估計開拍第2季之路不遠。Disney+下月中將登陸香港，除了迪士尼多年來的猛片和旗下新劇外，「國際視野」是否如Netflix？據報Disney+亦有投資韓劇，套用老話，良性競爭的受惠者始終是觀眾，對嗎？