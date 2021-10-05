切蛋糕迎29歲生日 AK感嘆：我仲係一個人

【明報專訊】MIRROR成員江生（Anson Kong，AK）為ViuTV新節目《Have A Sweet Gym》擔任主持，邊學整甜品邊做運動，昨日他邀得黃婉曼學劍擊。本月16日是AK 29歲生日，公司送上蛋糕預祝，為壽星仔送驚喜。AK說：「今年是我最後一年2字頭生日，願望是自己、家人、朋友和貓咪身體健康。我經常受傷，之前弄傷手指仍未痊癒，健康和開心最重要，沒特別所求。（不想有女友？）這方面沒太大想法，反而想搬出來獨居，因想養狗，還希望MIRROR愈來愈好，明年可踏紅館；疫情過後，可以一起走埠，製造多些回憶。」他在節目上整甜品給嘉賓品嘗，雖平時有下廚，但從未整過甜品，「整甜品成功感更大。（識整甜品的女生會否加分？）唉，我仲係一個人」。

未滿意身形 自評70分

昨日是AK首次接觸劍擊，他透露求學時看劇集《當四葉草碰上劍尖時》已想學劍擊，但當時不普及，亦不知哪裏可以學，直至今年張家朗在奧運花劍奪金，他學劍擊之心再次燃起。談到他的爆肌內褲廣告令粉絲瘋狂，他多謝大家喜歡，但未滿意，「得3星期操肌，如有多些時間會更好，胸肌可以大一點，腹肌可以突出多少少，現在得70分」。對於姜濤和柳應廷（Jer）均表示有興趣拍內褲廣告，AK覺得他們均有條件拍攝，尤其是隊中「肌肉擔當」李駿傑（Jeremy），很期待Jeremy的性感演出。

MIRROR登尖沙嘴巨型廣告牌

AK早前跟MIRROR隊友為代言手機拍廣告，最新廣告片是12子分成兩隊示範新舞步，品牌亦開設期間限定店，店內有兩部全港獨有的MIRROR WhatsApp Sticker機，鏡粉可與成員「同框自拍」兼製作個人專屬Sticker；品牌又租下尖沙嘴碼頭近五支旗杆位置的巨型廣告，豎起MIRROR的宣傳海報。其實盧瀚霆（Anson Lo）早在今年7月至今一直雄霸該廣告牌，今次變成他跟隊友的廣告。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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