自嘲「廢柴同志」 小肥鼓勵同路人戰勝心魔

【明報專訊】去年承認男同志身分的小肥（徐智勇）近日推出新歌《廢柴》，唱出「出櫃」的心路歷程。新歌由陳輝陽和林夕為他度身訂做，小肥笑說：「去年同陳輝陽合作灌錄靚聲碟，無諗過有新歌，後來我在陳志雲的節目上宣布『出櫃』，陳輝陽覺得這件事是很需要出一首新歌，便找了夕爺（林夕）填詞。」

小肥以自嘲方式，鼓勵一班「同路人」戰勝心魔，他說：「我以前很在意別人目光，無論是『出櫃』、做人、做歌手都經常諗多咗，擔心別人會覺得我造新聞，在某些地方永遠選擇逃避，其實都是心魔作祟，『廢柴』這個稱號都是我給自己的。不過我現在已改了很多，想做就去做。」

曾扮喜歡女生

談到「出櫃」這條路是否很難行？小肥自覺不算太難，可能一向習慣欺騙自己，並說：「純熟到連自己都不想去承認，曾質疑過自己是否異類，因身邊都無這樣的朋友，以前為迎合他們話題都要扮喜歡女生，是有少少辛苦。」

去年「出櫃」的小肥整個人輕鬆不少，可以做回自己，身邊朋友都覺得他開心了很多，他說：「對我來說，這個決定是得多過失，例如人際關係，也豐富了我演戲唱歌的感情。」除獲家人支持，小肥開心不少朋友也透過社交媒體跟他打氣加油，「當然也有些很難聽的，但無所謂，這些為攻擊而攻擊的評論，無論我做什麼他們都會鬧」。

盼伴侶不怕麻煩

現時單身的小肥透露不想拍拖，並說：「之前台灣那段不算情傷，反而是再上一段感情，因大家已習慣對方的脾性，再拍拖又要重新適應，我是一個很麻煩的人，要習慣我是需要些時間，因而會產生很多問題，說不定會把感情搞砸，所以現階段不想拍拖，隨緣吧。」

談到有何擇偶要求？小肥說：「不怕麻煩，會諒解我的工作，我很需要有獨處時間，如果對方會怪我這些，一律死刑。至於愛情觀，相處簡單、開心就行。」對於同性婚姻，小肥直認曾有憧憬，但現在連拖都不想拍，所以沒再去想，不過若日後遇到對的人，他會與另一半到外國註冊，並說：「因我本身有葡國護照，所以可以的。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

場地提供：manta.house

形象：Patrick Ho

髮型：Bowie Lo @ Admix Hair Styling

化妝：Yen Lai