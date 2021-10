《007：生死有時》全球票房9.2億疫下新高 《毒魔2》美開畫收7億今年最強

next

【明報專訊】全球疫情漸趨緩和,電影市場趁勢轉旺,Marvel與索尼電影公司合作的超級英雄片《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage)上周五在美國開畫,首周末3日收9010萬美元(約7億港元)不單超越上集,更刷新今年最高紀錄;丹尼爾卡特(Daniel Craig)主演《007:生死有時》雖然中美兩國尚未公映,上周在全球54個國家及地區(包括香港)開畫,累計票房1.19億美元(約9.2億港元),同樣創下「疫」市新高。

丹尼爾卡特最後一次扮演「占士邦」的新片《007:生死有時》,上周五率先在英國及香港等54個國家及地區上映,雖然美國定檔本月8日,內地更要等到29日才公映,然而票房足以反映全球「邦迷」爭相「潮」拜,首周末累計票房1.19億美元(約9.2億港元),成為疫情以來首齣不計中國票房仍可收過億美元的荷李活片。

《尚氣》美國票房破2億美元

據業內人士估計,《007:生死有時》製作費高達2.5億美元(約19.5億港元),加上至少一億美元宣傳費,未來還得依賴中美等強大「票倉」才可達至收支平衡,但以目前票房走勢估計,英國及德國等多個國家均已刷新開畫紀錄,回本甚至賺錢應該問題不大。

至於美國方面,《尚氣與十環幫傳奇》連奪4周票房冠軍後,終於退位讓賢,上周末由湯哈迪(Tom Hardy)主演另一超級英雄片《毒魔:血戰大屠殺》取而代之,首周末3日票房收9010萬美元(約7億港元),至於同日上映的動畫電影《愛登士家庭2》(The Addams Family 2)及《尚氣》佔據第2及第3位,分別錄得1800萬和600萬美元(約1.4億和4680萬港元)進帳。

值得一提的是,這齣《毒魔》續集至今仍未獲得內地批文,恐怕跟其他超級英雄片如《黑寡婦》及《尚氣》一樣,上映無期。提起《尚氣》,截至前日美國累計票房收逾2.06億美元(約16億港元),超越《黑寡婦》(1.83億美元)成為今年美國最賣座電影;若以全球票房計算,《尚氣》總收入為3.86億美元(約30.1億港元),排名在《F9狂野時速》(7.16億美元)和《哥斯拉大戰金剛》(4.67億美元)之下,暫時屈居年度季軍,由此可見荷李活在失去內地龐大市場後,對票房收入影響相當顯著。